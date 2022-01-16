Биатлонист Логинов стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира

Биатлонист Александр Логинов взял серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Стартовав 32-м, россиянин отыграл 30 мест и уступил лишь французу Кентену Фийон-Майе (31 минута 30,6 секунды).

Отставание Логинова от лидера составило 8,8 секунды. 12,5-километровую дистанцию он прошел с одним промахом.

Седьмой этап биатлонного Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце. Он стартует 20 января и завершится 23-го числа.

Напомним, что лидер сборной Эдуард Латыпов не принимал участие в данном этапе Кубка мира, а также пропустит следующий. У него, а также у массажиста Романа Никитина выявлен Covid-19.