БИА в очередной раз признана ведущим исламским учебным заведением страны

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Болгарская исламская академия вновь признана ведущим исламским учебным заведением России. О достижениях и новациях в жизни религиозного вуза на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал проректор по образовательной работе Рустам Гильмутдинов.

«Исламский совет образования проводит мониторинг среди вузов. И академия в очередной раз стала лидером. Сегодня в стране насчитывается 12 высших исламских учебных заведений. Для нас эти победы – предмет гордости! А что касается курсов повышения квалификации, то не все имамы и хазраты могут приехать к нам на учебу. Требования к абитуриентам у нас жесткие. Мы постоянно обновляем наши курсы. В этом году мы начинаем два новых курса», – отметил спикер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В ходе своего выступления проректор упомянул, что среди абитуриентов есть и известные личности. В прошлом году в академию поступили муфтии из Красноярска, Пензы и Мордовии, а также окончил академию муфтий Саратовской области.

«Болгарская исламская академия является неоценимым проектом нашего времени. Она работает, чувствуя поддержку лидеров России и Татарстана. У академии есть большие достижения. Но и проблем в научной сфере достаточно. Мы замечаем, что прибывшие на учебу шакирды часто обладают глубокими религиозными знаниями, но не слишком хорошо разбираются в науке. В этой связи работаем совместно с духовными управлениями, исламским университетом», – заметил и. о. проректора по научной работе Айнур Султанов.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы понимаем, что обладатель степени бакалавра должен хорошо знать арабский и английский языки. Ведь получение степеней магистра и доктора подразумевает научную деятельность», – подчеркнул он.

В текущем году планируется разработать стратегию развития Болгарской исламской академии до 2030 года.

Юлай Низаев