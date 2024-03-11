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Экономика 11 марта 2024 12:41

Безработица в России снизилась на 20% за шесть лет

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За прошедшие шесть лет в России на 20% снизились показатели по безработице. Такими данными вице-премьер РФ Татьяна Голикова поделилась на открытии Фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия».

По ее словам, среднегодовая численность занятых в стране превысила 73 млн человек.

«Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. В последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица», — цитирует заместителя Председателя Правительства РИА Новости.

Как ранее отметил глава Минтруда Антон Котяков, по итогам 2023 года в России установлен исторический минимум по безработице. Положительная тенденция в этой области наблюдается уже в течение нескольких лет.

#безработица #Татьяна Голикова
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