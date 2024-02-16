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В России установлен исторический минимум по безработице — 3,2%
По итогам 2023 года уровень безработицы в России обновил исторический минимум и составил 3,2%. Об этом на Форуме национальных достижений рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.
По его словам, положительная тенденция продолжается несколько лет. Так, после роста в пандемийном 2020 году — 5,8% — показатель снизился до 4,8% в 2021-м и до 3,9% в 2022-м.
Министр подчеркнул, что результаты 2023 года оказались минимальными с 1992-го, когда уровень безработицы достигал 3,2%. «Сегодня безработица находится на минимальных отметках за всю историю России», — подчеркнул министр и отметил, что в ноябре она достигала минимальных значений — 2,9%.
В прошлом году число занятых граждан в России повысилось на 1,7 млн человек. Показатель улучшается среди всех возрастных категорий.
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