«Сильный удар по перевозчикам»: рынок такси в Татарстане за год лишился 1,5 тыс. машин

Число автомашин в таксомоторном парке Татарстана за 2022 год уменьшилось на 28%, а число выданных разрешений на работу – втрое. Эксперты прогнозируют, что рынок продолжит сжиматься, хотя доступ к нему должны получить самозанятые. Почему в республике стало меньше легальных таксистов, разбирался корреспондент «Татар-информа».

За год стоимость поездки на такси выросла примерно на 43% в расчете за один километр

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рост стоимости автомобилей и ОСАГО ударил по перевозчикам

Почти на 1,5 тыс. машин стало меньше на рынке Татарстана за год. Их число сократилось с 5,4 до 3,9 тыс. единиц. Такие цифры назвал министр дорожного хозяйства и транспорта республики Фарит Ханифов на заседании коллегии ведомства.

«Что касается таксомоторных перевозок, с 1 января по 31 декабря 2022 года было выдано 606 разрешений на осуществление деятельности. Это несколько ниже, чем выдавалось ранее», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства.

В 2021 году таких разрешений было выдано свыше 1,8 тыс., то есть их число за год упало в три раза.

Скриншот с видеотрансляции коллегии

«Татар-информу» снижение в министерстве объяснили несколькими факторами:

увеличилась стоимость новых автомобилей и запчастей, на рынке образовался дефицит как машин, так и запасных частей;

выросла стоимость полисов ОСАГО более чем в два раза;

стоимость услуг на перевозки не росла;

были сняты ковидные ограничения (в министерстве отмечают, что с разрешением можно было свободно ездить по всей республике);

прекратили работу некоторые агрегаторы (в прошлом году, к примеру, рынок покинул агрегатор такси Didi).

Стоимость полисов ОСАГО выросла более чем в 2 раза Фото: © «Татар-информ»

Цены на услуги такси выросли почти в 1,5 раза

По всей видимости, сужение рынка повлияло на стоимость услуг на поездки в такси. По расчетам Росстата, за год цена на них выросла примерно на 43% в расчете за 1 километр – с 18,4 до 26 рублей.

Для увеличения откройте картинку в новой вкладке Источник: rosstat.gov.ru

Многие пользователи сервисов такси отмечают, что в целом цена не сильно поменялась, однако в часы пик стоимость оказывается сильно завышенной. Каждый выбирает свое – ехать с большой наценкой, подождать снижения спроса либо воспользоваться другим транспортом.

Для примера: стоимость поездки от поселка Дербышки до центра Казани в час пик может превышать 800 рублей. При этом в период низкой загруженности доехать можно в три раза дешевле – за 300 рублей. Добраться из «Салават Купере» в центр можно в среднем за 250-300 рублей в свободные часы и за 600-700 в час пик. И такая ситуация и в других направлениях. То есть стоимость поездки может варьироваться в разы, в зависимости от времени вызова.

В разных агрегаторах цены могут отличаться на порядок, однако поиск дешевой поездки может оказаться слишком долгим. Некоторые сразу предупреждают, что поиск автомобиля займет больше времени.

Пользователи сервисов такси отмечают, что в целом цена не сильно поменялась, однако в часы пик стоимость оказывается сильно завышенной Фото: © «Татар-информ»

Один из агрегаторов в Казани предлагает пассажирам выбрать из двух тарифов: низкая цена и долгое ожидание или же высокая цена с быстрой подачей машины. Пользователь этого агрегатора поделился с «Татар-информом», что при выборе низкой цены ожидание может составить свыше получаса, что вряд ли подойдет пассажирам, которые выбирают такси для экономии времени на дороге до дома или работы.

Кроме того, на стоимость влияют и погодные условия – в сильный снегопад или дождь многие сервисы поднимают стоимость поездки, что также вызывает негодование пассажиров.

«Бывает, сидишь на работе допоздна, рассчитываешь, что сейчас поедешь домой без пробок и по низкой цене, а на улице снег пошел, и цена сразу в два раза больше становится», – поделился один из постоянных пользователей сервисов такси Игорь Байкин.

В сильный снегопад или дождь многие сервисы поднимают стоимость поездки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Водители недовольны условиями работы

«Таксопаркам сложно вести бизнес в новых реалиях. Кризис автопрома начался три года назад, во время ковидных локдаунов по всему миру. Тогда же возник дефицит, ускоренный рост цен на автомобили, комплектующие и расходные материалы. Уход автопроизводителей из России в 2022 году обострил этот кризис и нанес сильный экономический удар по перевозчикам, которые испытывают трудности не только с покупкой авто, но и поддержанием рентабельности бизнеса», – рассказал «Татар-информу» представитель такси «Максим».

Он добавил, что как следствие уменьшается количество действующих разрешений. Дополнительным барьером для индивидуальных перевозчиков является установленная в Татарстане цветовая гамма автомобилей, используемых в качестве такси.

«Самозанятым водителям на личных авто без регистрации ИП, которые могли бы заместить выпадение крупных перевозчиков, не позволяет получить разрешения на работу в такси действующий закон», – считает представитель агрегатора.

Еще один фактор сокращения рынка, как отмечают сами таксисты, – условия работы.

Таксопаркам сложно вести бизнес в новых реалиях Фото: © «Татар-информ»

«Одна из причин, почему люди уходят, как мне кажется, – это не лучшие условия для работы. Я работаю уже много лет, и за последние годы цена на поездки практически не меняется. Конечно, есть коэффициенты в часы пик, но работать в это время очень сложно, потому что из-за пробок одна поездка занимает минимум 40-50 минут», – поделился один из водителей.

По его словам, многие люди считают, что таксисты зарабатывают довольно крупные суммы, ведь в среднем за день у таксиста выходит порядка 5 тыс. рублей. Однако часть из них пойдет на бензин, обслуживание или аренду автомобиля, комиссию агрегатору и прочие расходы. По итогу на руки водитель получает около 40 тыс. рублей за месяц при графике работы 10-12 часов в день.

Фарит Ханифов заявил, что на рынке Татарстана за год стало почти на 1,5 тыс. машин меньше Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Количество легальных перевозчиков продолжит уменьшаться»

В конце прошлого года был принят новый федеральный закон, касающийся организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в России. Основные изменения, внесенные в прежнее законодательство, касаются допуска на рынок самозанятых, ответственности перевозчика за нанесенный вред, создания цифровых реестров.

На коллегии министр транспорта Фарит Ханифов отметил, что изменения в законодательстве потребуют принять в Татарстане ряд нормативных документов.

Скриншот с видеотрансляции коллегии

Однако работники сферы скептично относятся к нововведению. Представитель такси «Максим» считает, что из нового закона необходимо убрать некоторые требования к самозанятым: ежедневные медосмотры и техосмотры, страхование автогражданской ответственности по тарифу для такси, оформление путевого листа и цвет кузова авто.

«Новый закон о такси, который вступит в силу в сентябре 2023 года, хотя и допускает самозанятых водителей на личных автомобилях к легальной работе в отрасли, предъявляет к ним невыполнимые и избыточные требования. В итоге количество легальных перевозчиков не увеличится, а продолжит уменьшаться», – заявил представитель перевозчика. А значит, цены продолжат расти. Особенно в часы пик.