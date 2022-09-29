Более 13,5 млрд рублей выплатили в России беженцам с Украины и Донбасса

Вынужденные переселенцы с Украины и Донбасса в России получили в общей сложности более 13,5 млрд рублей в качестве единовременной помощи. Населению, пострадавшему от боевых действий на своих территориях также оказали поддержку.

«По решению правительства РФ беженцам оказывается единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. В общей сложности выплачено 9,86 млрд рублей. Аналогичную помощь получают жители пострадавших территорий, выплачено 3,64 млрд рублей», — рассказали ТАСС в силовых структурах.

27 августа Президент России Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики и Украину, и прибывшим в Россию.

С февраля на территорию РФ прибыло 4,4 млн беженцев, включая 678 тыс. детей. Многим из них оказывалась юридическая и психологическая помощь.