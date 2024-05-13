«Бежали под обстрелами»: переселенцы Руслан и Людмила рассказали, как освоились в Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Вот уже полтора года как Руслан и Людмила Ляшенко переехали из Харьковской области в Набережные Челны. Здесь они сыграли свадьбу, а теперь живут и трудятся в санатории «Жемчужина».

Супруги до сих пор еще привыкают к мирной жизни. Ведь им пришлось бежать из Купянска под обстрелами. Снаряды летали над головой, вспоминают супруги. А до этого они 2 недели жили в подвале без воды и электричества.

«Выезжали очень тяжело. Было очень страшно, когда ехали. Все вокруг бомбили, взрывали. Вся инфраструктура была разрушена. Когда мы уже пересекли границу, попали сюда, на территорию России, мы уже поняли, что мы в безопасности. Здесь уже полтора года, мы все еще вздрагиваем от громких звуков, мы все еще боимся звуков самолетов. Мы все еще морально переживаем это», — рассказала Людмила Ляшенко.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Когда Руслан и Людмила спасались, они потерялись на 3 месяца, связи не было. По словам мужчины, утром он отвез любимую на работу. А уже вечером не смог забрать. Это было их первое расставание за более чем 10-летнюю историю любви. Воссоединились уже в Челнах, потом сыграли свадьбу. Как признаются супруги, в Автограде они чувствуют поддержку.

«Это выражается во всем. Люди и помочь предлагают, и друзей очень много появилось, коллег по работе — все относятся прекрасно. Появились свои интересы в плане работы и всего остального», — рассказал Руслан Ляшенко

Супруги не единственные вынужденные переселенцы, кому оказывается помощь от города, республики и страны. Сейчас в санатории находятся 82 человека — жители ЛНР и ДНР. Среди них 17 ребят в возрасте от 1,5 до 18 лет.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Живут они уже здесь на протяжении двух лет. Мы уже стали такой своей большой семьей. Почти 15 человек — из тех, кто здесь проживает, работают в самом санатории, кто-то работает в других местах», — поделилась директор «Жемчужины» Елена Шуралева.

«За эти годы наши переселенцы освоились. Дети ходят в детские сады, обучаются в наших школах, родители устроились на предприятия. В дальнейшем, я думаю, мы тоже будем им продолжать помогать в их бытовой жизни», — говорит заместитель главы администрации Комсомольского района Эльвира Валиева.

Кроме того, власти Челнов поддерживают семьи военнослужащих, бойцам оказывают шефскую помощь. Ежемесячно жителям новых регионов отправляют гумпомощь, а команда Рустама Гатина готовит для них горячие обеды.