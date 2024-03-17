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«Мы многое пережили»: переселенцы Руслан и Людмила из Херсона проголосовали в Челнах
Жители новых регионов России впервые приняли участие в выборах Президента РФ. В Набережных Челнах также находятся вынужденные переселенцы. В санаторий, где они проживают, приехала выездная участковая комиссия для того, чтобы каждый избиратель смог проголосовать.
Одни из голосующих — супружеская пара из Херсона. Теперь они стали гражданами Российской Федерации. А зовут их как героев из сказки — Руслан и Людмила.
Паре пришлось многое пережить: они бежали из родного города, люди, которых они считали друзьями, оказались врагами. Влюбленные потерялись: в то время, как Людмила уже прибыла в Челны, Руслан еще находился в Белгородской области. На тот момент друг о друге ничего не знали, ведь связи не было, однако мужчина смог отыскать свою возлюбленную. Теперь они живут в Челнах, здесь же сыграли свадьбу.
«Вы знаете, когда мы потеряли связь друг с другом, то я понял одно: когда мы найдем друг друга, то мы больше никогда не расстанемся. Я приехал и сказал ей: „Больше я тебя не отпущу никуда, ни на одну минуту“. Свое обещание я держу, и на выборы Президента России мы также пришли вместе», — рассказал Руслан.
«К тому же это очень важное политическое событие в жизни нашей страны — определение будущего, решение, в каком направлении двигаться. Мы, как граждане Российской Федерации, со всей ответственностью относимся к данному событию. Мы многое пережили. Мы пережили страх, когда были обстрелы, мы пережили голод и холод, когда жили в подвале. Об этом страшно вспоминать», — поделилась Людмила.
Супруги хотят лучшей жизни для себя и своих сограждан — жителей новых регионов России. Они также впервые голосуют на выборах президента, но показывают высокую явку, отмечает директор санатория.
На данный момент здесь находятся 84 вынужденных переселенца, 64 из них имеют право голоса. Все они изъявили желание участвовать в выборах.
«Это люди из Мариуполя, из Донецкой республики. Кто-то к нам приехал из Харьковской, Херсонской областей, но они проживают здесь уже как в своей родной семье. Они очень переживали за то, удастся ли им проголосовать, отдать свой голос за своего кандидата. И, как я вижу по их настроению, они рады, что у них это получилось», — поделилась директор санатория «Жемчужина» Елена Шуралева.
И в санатории создали все условия, чтобы избиратели смогли сделать свой выбор. Тайна голосования сохранена, ящик для бюллетеней запечатан.
Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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