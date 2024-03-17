«Мы многое пережили»: переселенцы Руслан и Людмила из Херсона проголосовали в Челнах

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Жители новых регионов России впервые приняли участие в выборах Президента РФ. В Набережных Челнах также находятся вынужденные переселенцы. В санаторий, где они проживают, приехала выездная участковая комиссия для того, чтобы каждый избиратель смог проголосовать.

Одни из голосующих — супружеская пара из Херсона. Теперь они стали гражданами Российской Федерации. А зовут их как героев из сказки — Руслан и Людмила.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Паре пришлось многое пережить: они бежали из родного города, люди, которых они считали друзьями, оказались врагами. Влюбленные потерялись: в то время, как Людмила уже прибыла в Челны, Руслан еще находился в Белгородской области. На тот момент друг о друге ничего не знали, ведь связи не было, однако мужчина смог отыскать свою возлюбленную. Теперь они живут в Челнах, здесь же сыграли свадьбу.

«Вы знаете, когда мы потеряли связь друг с другом, то я понял одно: когда мы найдем друг друга, то мы больше никогда не расстанемся. Я приехал и сказал ей: „Больше я тебя не отпущу никуда, ни на одну минуту“. Свое обещание я держу, и на выборы Президента России мы также пришли вместе», — рассказал Руслан.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«К тому же это очень важное политическое событие в жизни нашей страны — определение будущего, решение, в каком направлении двигаться. Мы, как граждане Российской Федерации, со всей ответственностью относимся к данному событию. Мы многое пережили. Мы пережили страх, когда были обстрелы, мы пережили голод и холод, когда жили в подвале. Об этом страшно вспоминать», — поделилась Людмила.

Супруги хотят лучшей жизни для себя и своих сограждан — жителей новых регионов России. Они также впервые голосуют на выборах президента, но показывают высокую явку, отмечает директор санатория.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

На данный момент здесь находятся 84 вынужденных переселенца, 64 из них имеют право голоса. Все они изъявили желание участвовать в выборах.

«Это люди из Мариуполя, из Донецкой республики. Кто-то к нам приехал из Харьковской, Херсонской областей, но они проживают здесь уже как в своей родной семье. Они очень переживали за то, удастся ли им проголосовать, отдать свой голос за своего кандидата. И, как я вижу по их настроению, они рады, что у них это получилось», — поделилась директор санатория «Жемчужина» Елена Шуралева.

И в санатории создали все условия, чтобы избиратели смогли сделать свой выбор. Тайна голосования сохранена, ящик для бюллетеней запечатан.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России продлятся еще 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).