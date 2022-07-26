«За недочеты не штрафуем, только объясняем»: Как санврачи проверяют детские лагеря в РТ

По правилам ли питаются, спят и обучаются дети в летних оздоровительных лагерях? Ответы на эти важные вопросы есть у сотрудников Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Сегодня санитарные врачи наведались в центр дополнительного образования полилингвального образовательного комплекса «Адымнар», который полгода назад открылся на месте лагеря «Пламя» недалеко от озера Лебяжье.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Сотрудники санитарного ведомства приехали не с проверкой – визит профилактический.

«Проходит все в виде консультации. По ходу осмотра лагеря мы консультируем учреждение, рассказываем, что и как должно быть по требованию санитарного законодательства. Это консультации, то есть помощь в соблюдении обязательных мер. Мы работаем не во вред, а во благо соблюдения мер санитарного законодательства», – рассказала оспотребнадзора по заместитель начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РТ Гульгена Исмагилова.

Возможность навестить лагерь с профилактическим визитом появилась у сотрудников санитарного ведомства с 1 июля 2021 года. За пять дней Роспотребнадзор должен предупредить администрацию о своем приходе. К слову, лагерь может отказаться, заранее предупредив санитарное ведомство.

В Роспотребнадзоре уверены – такие встречи полезны принимающей стороне, ведь сотрудники ответят на все интересующие вопросы и разъяснят действующие нормы законодательства. По словам замначальника отдела, в этом году от прихода санитарных врачей лагеря пока не отказывались.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Работники центра и санитарный врач побывали в спальном корпусе, медпункте, столовой и учебных классах. Проверили, есть ли горячая вода, правильно ли заполнены необходимые журналы учета, маркированы ли инвентарь и мебель, проверили даже правильно ли заправлены кровати детей. Особенное внимание уделили продуктам питания и условиям их хранения.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Были небольшие замечания: к примеру, парты в учебных классах слишком близко стояли к электронной доске, в маркировке мебели были несоответствия возрасту детей, в классах отсутствовали термометры. Ошибки сотрудники комплекса исправляли сразу же по ходу.

«Это все нам в помощь. Я работаю очень много лет, но все равно много нового в законодательстве каждый год. Специалисты Роспотребнадзора нам подскажут, укажут на что-то, тем более штрафов нет, только рекомендации. Почему бы не пригласить, не узнать, не послушать», – рассказала заместитель директора центра дополнительного образования «Адымнар» Светлана Бухаева.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

В лагере в смену отдыхают 180 детей, в этом году запланировано провести пять смен, сейчас идет английская.

С профилактическими визитами сотрудники Роспотребнадзора наведываются в каждую смену во все лагеря. К слову, в Казани на настоящий момент работают 29 детских лагерей.

«Нарушений, которые создают непосредственную угрозу для жизни детей за все визиты в этом году выявлено не было. В течение лета все лагеря контролируются, все места отдыха в каждую смену находятся под контролем», – заключила Гульгена Исмагилова.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» рассказывал, как сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану навещают с профилактической целью молодых предпринимателей.