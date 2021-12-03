Не наказать, а научить: как Роспотребнадзор РТ помогает бизнесменам разобраться в законах

Управление Роспотребнадзора Татарстана продолжило серию профилактических визитов к молодым предпринимателям. Сотрудники разъясняют им всю необходимую информацию о санитарных нормах и других законах, действующих в России. Сегодня в казанскую кофейню «Кофе с молоком» пришла сотрудница Управления Роспотребнадзора по Татарстану Алсу Хасьянова.

«Мы пришли сюда с целью проведения профилактического визита, так как новым принципом федерального надзора и муниципального контроля, который отражен в федеральном законе №248, является приоритет проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда здоровью», – отметила заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ Алсу Хасьянова.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Роспотребнадзор проводит подобные мероприятия в заведениях, открывшихся меньше года назад. Сотрудники за пять дней предупреждают индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, при этом владелец может отказаться, заранее предупредив ведомство. В Роспотребнадзоре уверены, что такие встречи полезны предпринимателям, ведь сотрудники ответят на все интересующие вопросы и разъяснят действующие нормы законодательства.

Владелица этого заведения – индивидуальный предприниматель, кондитер Альбина Гаттарова рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ», что открыла кофейню в сентябре, не испугавшись пандемийного года. Девушка занималась приготовлением десертов дома, оформилась как самозанятая, но количество заказов росло, и она приняла решение о расширении, да и клиенты об этом просили.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

В день визита кондитерскую закрыли на спецобслуживание и начали двустороннее обсуждение. Разговаривали о санитарных правилах, интенсивности поверок, Covid-ограничениях и даже о том, что перед тем, как пустить сотрудников Роспотребнадзора в заведение общепита на проверку, нужно обязательно спросить удостоверение.

«В формате такой беседы, когда нам рассказывают, что именно мы должны делать, это очень здорово. Чтобы в будущем у нас не было вопросов, и все проверки у нас проходили гладко», – отметила предприниматель Альбина Гаттарова.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Алсу Хасьянова, в свою очередь, отметила, что молодые предприниматели чаще всего сами изучают все требования, сами звонят в ведомство, приходят на дни открытых дверей.

«В основном они все подкованы, все знают. При проведении профилактических визитов, сколько мы их проводили, никто бурно не реагировал. Все готовы принимать нас, слушают сотрудников, им интересно освежить память. Мало ли, вдруг они что-то не узнали, о каких-то новых законах, потому что у нас почти каждый день что-то меняется», – рассказала сотрудница Роспотребнадзора.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

Предприниматель поделилась, что полезнее всего для нее оказалась точная информация о ведении журналов: какие журналы нужно вести их заведению, специализирующемуся на кофе и десертах.

С июля этого года, после вступления в силу нового федерального закона, Управление Роспотребнадзора по Татарстану успело проконсультировать 103 заведения, в планах провести еще 36 профвизитов. Сотрудники ведомства и сами начинающие предприниматели остались довольны ноу-хау.