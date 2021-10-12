Без QR-кода, но со своим ковриком: в нижнекамских мечетях усилены профилактические меры

Предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В связи с обострением эпидемиологической обстановки в Республике Татарстане в нижнекамских мечетях усилены профилактические меры.

Регулярно проводятся мероприятия по дезинфекции, ведется разъяснительная работа с прихожанами, на информационных стендах вывешены правила соблюдения мер безопасности. Приобретены и работают рециркуляторы.

«На данный момент главным правилом является наличие дистанции, намазлыка (индивидуального молельного коврика) и маски. Это позволяет заполнить зал наполовину», — рассказали ИА «Татар-информ» в соборной мечети «Джамиг».

На примечетской территории молитвы пока не читались. «Во время массовой пятничной молитвы люди встают и в коридорах, соблюдают дистанции», — отметил собеседник агентства.

Для того чтобы прийти в мечеть, QR-код не требуется, все обряды совершаются в прежнем режиме. «Все проходит в обычном режиме при соблюдении всех рекомендаций, пока ничего не закрыто», — подытожил источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане помогут одиноким пожилым получить QR-код после прививки или перенесенного коронавируса.