«Без права на ошибку»: как сапер из Лениногорска обезвреживает территории на СВО

Виталий с позывным Батман из Лениногорского района РТ участвует в специальной военной операции, служит оператором-сапером в разведроте. В свои 27 лет он перенес тяжелое ранение, спас товарищей в ходе боя и продолжает служить на передовой.

Несколько метров – именно столько отделяло Виталия и его товарищей от спасительного выхода, когда дроны противника ударили по блиндажу. Сквозь густой дым и пламя бойцы пробирались к выходу. Удалось выбраться всем, но один из бойцов погиб, вдохнув раскаленный воздух.

Следы ожогов на лице – единственное, что сейчас напоминает о том бое. Подробностей Виталий не рассказывает. «Не люблю говорить про ранения. Были осколочные… Остальное зажило», – отмахивается он.

После лечения в московских госпиталях в Химках и Балашихе Виталий попросил врачей выписать его досрочно: «Я здесь только чье-то место занимаю. Выпишите, остальное дома заживет», – объяснил он свой поступок.

В отпуск боец вернулся в родное село Старый Кувак Лениногорского района. Сразу после встречи с матерью – Тамарой Михайловной – отправился в школу № 10, где учился в кадетском классе, и к трамплинам, с которых когда-то прыгал в секции по лыжному двоеборью.

«Это был отчаянно смелый мальчишка, – вспоминает его тренер Николай Щербаков, наставник в школе олимпийского резерва имени Звягинцева. – Перворазрядник, он не раз поднимался на пьедестал городских, республиканских и всероссийских соревнований. У него с детства характер победителя. Такие и на фронте – в первых рядах».

Слова тренера подтверждают и педагоги: классный руководитель Рушания Хуснутдинова и воспитатель Игорь Шереметьев.

«Виталий – лидер, душа класса. Участник всех военно-полевых сборов, патриотических акций, спортивных мероприятий. Отличник строевой и огневой подготовки, знал, как собирать автомат вслепую. Смелый, решительный, но при этом добрый и открытый парень, – вспоминает Игорь Шереметьев. – Горжусь, что трое моих воспитанников сегодня – участники СВО».

Контракт с Минобороны Виталий подписал в декабре 2023 года. «Хотел проверить себя: на что способен, смогу ли встать на защиту Родины, не спасую ли», – объясняет он свой выбор.

В сентябре 2024 года он снова заключил контракт. В тот же период приехал домой проститься с отцом – Петр Васильевич, бывший танкист, тяжело болел. «Он тогда сказал мне: «Бойся танка. Это бездушная смертельная машина». Я не понял тогда до конца… А потом понял. Он был прав», – признается боец.

Сейчас Виталий служит в составе инженерного подразделения разведывательной роты. Его профессия – оператор-сапер. Девиз службы – «Без права на ошибку». Именно саперы первыми проделывают проходы в минных полях для наступающих, а после боев – обезвреживают неразорвавшиеся снаряды.

«Противопехотные, противотанковые, фугасы, растяжки, «лепестки» – это далеко не весь перечень сюрпризов, – говорит Виталий. – Работаем на освобожденных территориях каждый день. Каждая мина – потенциальная смерть. Но если ты ее обезвредил, значит, кто-то точно остался жив».

27 июля Виталию исполнится 27 лет. Отмечать он будет на передовой. Никаких свечей и торта – только небо, земля и рация. «Самое страшное – терять друзей. Один из них, Дема, погиб, отказавшись от эвакуации, чтобы не ставить под удар остальных. Видео с дрона выложили вражеские аккаунты. С ним мы вместе подписывали контракт… Такие моменты не забываются», – поделился воспоминаниями военнослужащий. И всё же он говорит с уверенностью: «Прорвемся!»

Виталий, позывной Батман, уроженец Лениногорского района, выпускник кадетского класса школы №10. Бывший спортсмен – перворазрядник по лыжному двоеборью. Участник специальной военной операции, служит в инженерной разведывательной роте оператором-сапером. Был ранен в результате атаки дронов, получил ожоги, прошел лечение в госпиталях МО. Награжден ведомственными медалями. В настоящий момент находится в отпуске по ранению, готовится к возвращению в зону СВО.

Ранее, в начале марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.