«Без паники, на борту пассажир с Эболой»: В Казани накануне Игр БРИКС провели учения

Фото: Михаил Захаров / Татар-информ

«Больной пассажир чихнул кровью на соседа – всех по больницам»

В Казанском аэропорту Роспотребнадзор РТ вместе с Минздравом РТ провели учения по госпитализации с борта самолета условно больного лихорадкой Эбола. Учения приурочены к скорому старту Игр БРИКС.

«К учениям привлечены все службы Казанского аэропорта, дезинфекционная станция Казани и Центр гигиены и эпидемиологии в РТ, а также Республиканская клиническая инфекционная больница. Так как мы ожидаем участников и гостей из более чем девяноста стран мира, нужно быть готовыми к подобным ситуациям. Поскольку в других странах есть неблагополучная обстановка по тем или иным заболеваниям и существуют риски завоза особо опасных инфекций на территорию Татарстана», – объяснила Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подобные учения в Татарстане уже проводили в апреле этого года, перед Международным экономическим форумом «Россия – Исламский мир». По легенде прошлых учений, на борту самолета обнаружили больного холерой. Во время сегодняшних учений экстренные службы выявили на рейсе с болельщиками из Египта пассажира с неизвестной лихорадкой, по симптомам похожей на лихорадку Эбола.

«Когда пилоту сообщают о том, что на борту есть человек, которому плохо, у него есть температура, тошнота, рвота, сыпь и кровотечение из носа, то пилот дает сигнал службам аэропорта и все медицинские службы готовятся принять этот борт. Первым в самолет заходит сотрудник санитарно-карантинного пункта службы Роспотребнадзора РТ, и он бесконтактно измеряет температуру у всех пассажиров. Вместе с ним заходит врач здравпункта аэропорта, он опрашивает всех пассажиров, осматривает пациента и ставит предварительный диагноз. Стоит отметить, что оба одеты в специальные защитные костюмы», – дополнила Марина Патяшина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пока идет первичный осмотр на борту, в аэропорт выдвигается скорая помощь, чтобы госпитализировать больного, и решается вопрос о том, что делать с пассажирами, контактировавшими с больным. Поскольку Эбола может передаваться контактным путем, то есть вероятность, что больной чихал или испачкал кровью кого-то из соседей.

«Пассажиры, сидевшие вблизи больного, также госпитализируются в инфекционную больницу, в провизорный госпиталь. А контактные лица, находившиеся вдали от больного, госпитализируются в дополнительные госпитали, которые экстренно разворачивают на территории клинических больниц Казани. Если происходит описываемая ситуация, собирается санитарно-противоэпидемическая комиссия, которую возглавляет вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, и дается поручение всем службам об организации комплекса противоэпидемических мероприятий», – рассказала глава Роспотребнадзора Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«После госпитализации пассажиров обрабатывают весь самолет»

Самое важное в такой ситуации – это вовремя среагировать на сигнал с воздушного судна, а также оперативно и качественно отработать комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Сегодня учения показали готовность всех служб.

«Больной опасен тем, что он может распространить болезнь среди окружающих его лиц. Под угрозой не только другие пассажиры – если вовремя не обнаружить больного, он пойдет в общественные места, к своему месту жительства и может начаться эпидемия», – рассказала Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина.

Просто так вывести больного из самолета не получится – это риск и для врачей, и для других людей. Поэтому больного госпитализируют в специальных изолирующих носилках, которые пропускают воздух внутрь, но не позволяют зараженному воздуху выходить наружу. Внутри них стоит специальный антибактериальный фильтр.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«После госпитализации привлекается дезинфекционная служба, она проводит полную обработку самолета, в том числе и багаж пассажиров, чтобы борт и дальше мог осуществлять полеты. Также судно проверяют на наличие грызунов и других животных, которые могут переносить болезни. Всего в учениях приняли участие около двадцати сотрудников Роспотребнадзора РТ – это специалисты санитарно-карантинного пункта и Центра гигиены и эпидемиологии», – подытожила Марина Патяшина.

Перед масштабными мероприятиями сотрудники Минздрава РТ проходят дополнительные учения, отметил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов. По его словам, в Татарстане готовы лечить больных различными инфекциями.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Очень важно отработать практические навыки для служб Министерства здравоохранения РТ. Мы задействовали порядка 16 человек – сотрудников Минздрава РТ, бригад скорой медицинской помощи и госпиталя Республиканской клинической инфекционной больницы. Также были проведены предварительные учения медицинского персонала инфекционной больницы и скорой помощи по практическим навыкам диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Мы готовы принимать таких пациентов», – сообщил Ильдар Фатихов.

По итогам учений больной и пассажиры эвакуированы по больницам Казани, а врачи обрабатывают специальным обеззараживающим раствором свою одежду, чтобы не разнести инфекцию дальше. К всеобщей радости, учебную эпидемию удалось купировать в зародыше – проведению первых Игр БРИКС в Казани ничего не угрожает.