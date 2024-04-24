Из Таиланда прилетел пассажир с холерой: как в Казани готовятся к масштабным мероприятиям

«Отдыхала в Таиланде, питались мы в отеле, заболела только сегодня»

В Международный аэропорт Казани сегодня утром прилетел пассажир с холерой – по такой легенде сегодня проходили крупные межведомственные учения. Рейс, по легенде учений, прибыл из Таиланда.

Командир воздушного судна сообщил в производственно-диспетчерскую службу аэропорта, что на борту находится больной с признаками холеры. С этой минуты начинается отработка действий сотрудников аэропорта и других служб. Всего в учениях задействовано более десяти ведомств и учреждений.

«Самолет отогнан на карантинную стоянку. Вокруг стоянки выставлено оцепление, самолет был блокирован техникой», – рассказал главный специалист Управления Роспотребнадзора по РТ Михаил Козлов.

Это делается, чтобы обеспечить максимальную безопасность. Всегда остается вероятность того, что происходящее – террористический акт или попытка угона самолета.

Самыми первыми на борт проходят сотрудники здравпункта и санитарно-карантинной службы воздушной гавани. Медики одеты в противочумные костюмы, ведь какая именно инфекция стала причиной болезни пассажира, на этот момент неизвестно.

На борту самолета от заболевшего уже отсадили других пассажиров. Заболевший сидит один в самом хвосте самолета, для него выделили отдельного бортпроводника и даже санузел. Медики на борту собирают анамнез, оценивают клиническую картину, измеряют температуру, проводят другие медицинские манипуляции.

«Отдыхала в Таиланде, питались мы в отеле, покупали фрукты на базаре. Заболела только сегодня, в самолете стало нехорошо», – рассказала девушка-статист, которая исполняет роль больной.

«Пограничники тоже работают в защитных костюмах»

У девушки все признаки тяжелой кишечной инфекции. Медики ставят предварительный диагноз – холера. Бортпроводники тем временем раздают анкеты другим пассажирам с вопросами о самочувствии. Заполненные анкеты помещают в герметичный пакет, его дезинфицируют и отправляют в Роспотребнадзор.

Других пассажиров рейса и членов экипажа проверяют тепловизором.

На борт заходят врачи скорой медицинской помощи. Они дополнительно опрашивают больного, осматривают его и сопровождают в карету скорой. Пациент может идти, поэтому носилки не требуются. Станция дезинсекции Казани уже работает у трапа, обрабатывая всех, кто выходит из воздушного судна.

Девушка перед отправкой в больницу проходит обязательный паспортный контроль. Пограничники проводят его прямо в скорой помощи, все они защитных костюмах, чтобы не заразиться.

Больную с предварительным диагнозом «холера» доставят в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Татарстана в сопровождении полиции. Там должны подтвердить диагноз и начать лечение.

«Из аэропорта прямиком в больницу»

Из самолета начинают выводить других пассажиров и членов экипажа, на выходе их обрабатывают, проводят через специальный санитарный пропускник. Там проходит пограничный контроль, проверяют паспорта и объясняют, что за их состоянием какое-то время будут наблюдать медики в казанской больнице №11. Туда их доставят прямо из аэропорта на автобусе, изолятор уже готов их принять.

В работу на борту включается дезинфекционная станция Казани, сотрудники в специальных костюмах обрабатывают сначала багаж, потом салон самолета.

Такие учения проходят каждый год, меняются названия инфекций и обстоятельства. Неизменной остается проверка, насколько быстро и точно службы готовы к внештатной ситуации.

Заместитель начальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова подчеркнула, что проведение таких проверок особо актуально в преддверии больших международных событий – Игр стран БРИКС, саммита содружества.

«В рамках подготовки к международным массовым мероприятиям, которые планируется провести в Казани, состоялись учения по отработке действий всех ведомств при выявлении больного пассажира, прибывшего международным рейсом в аэропорт “Казань” из Таиланда. Таиланд является страной, неблагополучной по холере. Поэтому наиболее вероятны риски завоза инфекции в Татарстан», – рассказала санитарный врач.

По словам Луизы Борисовой, холера – это особо опасная очень заразная инфекция. Если заболел один человек на борту, то высок риск заражения большого количества пассажиров, именно поэтому за основу учений взяли именно это заболевание. Цель отработки внештатной ситуации – локализовать очаг болезни, чтобы не допустить ее распространение на территории Татарстана.

«Оценивается готовность лабораторной базы, готовность медицинских организаций к приему больных с особо опасными инфекциями, готовность работы служб аэропорта в случае выявления такого больного. В настоящее время сценарий отработан, соблюдены все необходимые противоэпидемические мероприятия», – отметила она.

Каждая из служб, принимавшая участие в сегодняшних учениях, получит оценку действий своих сотрудников на общем разборе.

Фотографии © Михаила Захарова / «Татар-информ»