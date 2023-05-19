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Общество 19 мая 2023 17:10

Без осадков и до +24: Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в субботу

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Завтра, 20 мая, на территории Татарстана ожидается переменная облачность. Днем возможны усиления ветра — местами его порывы могут достигать 14 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Осадки маловероятны. Ночью температуры воздуха составят от 2 до 7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 19–24 градусов.

Из-за сухой и теплой погоды в республике вновь продлено штормовое предупреждение. С 20 по 29 мая в РТ установлен 4-й класс опасности лесных пожаров, в восточных районах — самый высокий, 5-й уровень.

#прогноз погоды
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