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Без осадков и до +24: Гидрометцентр Татарстана рассказал о погоде в субботу
Завтра, 20 мая, на территории Татарстана ожидается переменная облачность. Днем возможны усиления ветра — местами его порывы могут достигать 14 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Осадки маловероятны. Ночью температуры воздуха составят от 2 до 7 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 19–24 градусов.
Из-за сухой и теплой погоды в республике вновь продлено штормовое предупреждение. С 20 по 29 мая в РТ установлен 4-й класс опасности лесных пожаров, в восточных районах — самый высокий, 5-й уровень.
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