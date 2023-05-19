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В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
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Из-за высокой пожарной опасности лесов на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
«С 20 по 29 мая на территории республики ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс), в восточных районах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс)», – отмечают метеорологи.
Ранее аналогичные предупреждения распространялись несколько раз, в последний – на период с 11 по 19 мая.
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