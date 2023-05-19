news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 19 мая 2023 14:37

В Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Из-за высокой пожарной опасности лесов на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

«С 20 по 29 мая на территории республики ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс), в восточных районах местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс)», – отмечают метеорологи.

Ранее аналогичные предупреждения распространялись несколько раз, в последний – на период с 11 по 19 мая.

#высокая пожароопасность #гидрометцентр рт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное