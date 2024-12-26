Без онлайна и только через кассу: как не нарваться на подделку при покупке алкоголя

В преддверии праздников россиянам напомнили, как правильно выбирать алкоголь в новогоднему столу. Инструкцией поделилось «Радио 1» со ссылкой на Минсельхозпрод Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что перед покупкой важно ознакомиться с лицензией для потребителей — она должна находиться в доступном месте.

«Оплачивать алкогольные напитки в торговой сети нужно только через кассу. Такая продукция должна быть зарегистрирована в Единой государственной автоматизированной информационной системе с использованием кассового аппарата», — подчеркивается в сообщении.

Подлинность слабоалкогольных напитков подтверждает федеральная марка (если алкоголь отечественный) либо акцизная (для импортных напитков). На них нанесен штрихкод с информацией. Такая этикетка не должна иметь подтверждений, а данные на ней должны легко читаться.

Также важно проверить соответствие объема и наименования продукции на марке с тем, что указано на этикетке. Бутылка должна быть целой: колпачок плотно прилегать к стеклу и не прокручиваться. Если перевернуть емкость, ее содержимое не должно вытекать.

«Этикетка должна быть ровной, без следов клея, плотно прилегать к упаковке», — обратили внимание в ведрмстве.

Также покупатели могут проверить легальность потенциальной покупки в мобильном приложении «АнтиКонтрафакт Алко».

В заключение в Минсельхозпроде подчеркнули, что алкогольную продукцию в России нельзя приобретать в интернете. Согласно законодательству, ее реализация в Сети запрещена.