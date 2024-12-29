«Откажут печень, почки и сердце»: как не ошибиться с покупкой алкоголя в праздники

Дешевый алкоголь, купленный в каком-нибудь гараже у незнакомца, – с большей долей вероятности путь на тот свет. Где в Татарстане купить качественный алкоголь и как не окончить праздничное застолье массовым отравлением, «Татар-информу» рассказал заместитель главы Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.





Рустем Арсланов: «Если мы выявляем нарушение, то административные дела не возбуждаем, а выносим предостережение»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Татарстане на алкогольном рынке предприниматели уже приучены к порядку»

«За этот год мы провели около 300 контрольных мероприятий и выявили около 280 нарушений. Но при этом предостережений было вынесено порядка 2,5 тысячи. Не скажу, что предостережение – это недейственная мера. Она просто более лояльная, стоит учитывать, что у нас на алкогольном рынке предприниматели уже приучены к порядку. Есть ряд недобросовестных, которые ничего не хотят менять, но большинство – порядочные», – отметил заместитель главы Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.

С 2022 года в России действует мораторий на проведение контрольных мероприятий, в очередной раз он был продлен до 2030 года. С одной стороны, это заметно ограничило сотрудников надзорных ведомств, с другой – сейчас весь упор делается на профилактику правонарушений, а не на их выявление или пресечение.

«Если мы выявляем нарушение, то административные дела не возбуждаем, а выносим предостережение», – объяснил Рустем Арсланов.

К слову, до моратория Госалкогольинспекция РТ ежегодно проводила порядка 3,5 тысячи проверок, во время которых выявлялось 90 процентов нарушений.

В век цифровизации, отметил Рустем Арсланов, контролирующим органам работать проще – на всем алкоголе есть маркировка, по которой можно через базу данных отследить путь бутылки от производителя до покупателя на кассе магазина – все заложено в систему ЕГАИС.

«В основном нарушения сейчас связаны с неотображением информации в ЕГАИС – недобросовестные предприниматели хотят уйти от контроля и всеми путями пытаются сделать так, чтобы информация об их товаре не попала в ЕГАИС. Это за собой влечет нелегальный продукт и неуплату акцизного налога. Делают это для извлечения дополнительной прибыли», – объяснил заместитель главы Госалкогольинспекции РТ.

В пример он привел обычную бутылку водки объемом 0,5 литра. В ее цену заложено порядка 140 рублей – это именно акцизный налог.

«В то же время акциза – это знак качества, это алкоголь, которым нельзя отравиться, если не злоупотреблять. На акцизе также есть куар-код, по которому можно отследить путь алкоголя», – дополнил Рустем Арсланов.

Также проверить легальность алкоголя можно на федеральном сервисе «АнтиКонтрафакт Алко».

«Акциза – это знак качества, это алкоголь, которым нельзя отравиться, если не злоупотреблять» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если бутылка в ЕГАИС не распознается, значит, она в нелегальном обороте»

В России система ЕГАИС введена в 2005 году, аббревиатура расшифровывается как Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Она позволяет проследить судьбу каждой единицы алкогольной продукции, начиная от завода-изготовителя, заканчивая магазином и покупателем. Приобретая алкоголь, покупатель может самостоятельно воспользоваться сервисом ЕГАИС и проверить, находится ли его покупка в легальном обороте.

«Это большой шаг в обеспечении контроля за алкогольной продукцией. Потому что если бутылка по номеру, указанному на марке, в системе не распознается, значит, продукция находится в нелегальном обороте и стоит воздержаться от ее покупки», – рассказал Рустем Арсланов.

Если бутылки в системе нет или она отображается как уже проданная в другом регионе, это говорит о том, что, возможно, где-то есть производство поддельных марок или поддельной продукции. По этим фактам начинают работу сотрудники правоохранительных органов и Росалкогольрегулирования.

За нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена административная ответственность. Штраф от 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц – от 150 тысяч рублей. Нелегальный алкоголь в полном объеме изымается.

«В какой-то степени перед Новым годом продажа нелегального алкоголя активизируется, но если учитывать, что сегодня много инструментов для его обнаружения, то на полки магазинов такой продукт все равно не попадает» Фото: © «Татар-информ»

«Продавцы нелегального алкоголя могут убить человека»

«В какой-то степени перед Новым годом продажа нелегального алкоголя активизируется, но если учитывать, что сегодня много инструментов для его обнаружения, то на полки магазинов такой продукт все равно не попадает. У нас в Татарстане на объекте с лицензией это просто исключено – туда не может попасть нелегальный алкоголь», – рассказал Рустем Арсланов.

Алкоголь ни в коем случае не стоит покупать в сомнительном месте, например у таксиста или в каком-нибудь доме в деревне, где варят самогон.

«Варение самогона – это сложная процедура, и не всем хватает знаний и навыков, чтобы его правильно изготовить. Поэтому сейчас чаще всего такие продавцы просто закупают спирт в пятилитровках, разводят его с водой и продают. В официальном магазине такое невозможно», – сказал он.

«Самогонщики», которые размешивают спирт с водой, могут, даже сами не желая того, погубить человека, уверен заместитель главы Госалкогольинспекции РТ.

«Продавцы им рассказывают про спирт самого высокого качества, но могут продать отраву. Этиловый и метиловый спирты различить практически невозможно. У них нет цвета и запаха. Но один можно использовать в пищевой продукции, а другой – яд. Стоит отметить, что хоть и принято считать этиловый спирт пищевым, но есть и технический этиловый спирт. Который не убьет сразу, но нанесет вред здоровью при продолжительном потреблении», – отметил эксперт.

От метилового спирта человек слепнет, у него начинают атрофироваться внутренние органы. В первую очередь откажут печень, почки и сердце. Продавцы нелегального алкоголя могут убить человека, купив не тот спирт. По словам Рустема Арсланова, главное правило – не покупать алкоголь с рук, это недопустимо.

«В нелегальной незамерзайке тоже есть метиловый спирт, пары от такого продукта могут навредить здоровью водителя и пассажиров» Фото: © «Татар-информ»

«То же самое относится и к нелегальной незамерзайке, в ней тоже есть метиловый спирт, пары от такого продукта могут навредить здоровью водителя и пассажиров. Подделывают сейчас не только водку, появилось очень много красителей и пищевых добавок, которые повторяют вкус того или иного алкоголя. Неподготовленный человек не различит. И вот мы возвращаемся к основе, красители могут добавить в метиловый или технический этиловый спирт, и все может для покупателя плохо кончиться», – рассказал Рустем Арсланов.

Но и с использованием метилового спирта сейчас активно борются. В Татарстане, по словам эксперта, в метиловый спирт производители добавляют специальные жидкости, которые либо подкрашивают этот спирт, либо придают ему резкий запах.

«Вплоть до того, чтобы у человека срабатывал рвотный рефлекс. Чтобы меньше людей этот спирт употребляло, использовало и перепродавало. У нас в Татарстане так и делают на легальных производствах», – отметил он.

Если алкоголь человеку подарили и нет возможности проверить, откуда он, стоит обратить внимание на его «внешность».

«Обратите внимание на пробку, ровно ли наклеены все акцизы и этикетки, чтобы не было вздутий, чтобы бутылка не подтекала. У нас все производство алкоголя делается на конвейерах, кривая этикетка – это брак, такие бутылки не попадают в магазины. Обращайте внимание на осадок, особенно в винах», – сказал он.