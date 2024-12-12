«Без надежного тыла Победа невозможна»: в Казани наградили волонтеров СВО

Сегодня в Казанском кремле наградили активистов и волонтеров, которые помогают фронту.

За личный вклад в приближение Победы в специальной военной операции Региональный исполнительный комитет «Народного фронта» в Республике Татарстан вручил медали участникам проекта «Все для Победы!».

На торжественной церемонии награждения с приветственным словом выступил помощник премьер-министра, председатель координационного совета ассоциации ветеранов СВО в Республике Татарстан Владимир Майстренко.

«Я рад приветствовать людей, которые занимаются действительно очень важным делом, которое помогает нашим бойцам побеждать, а иногда и просто выжить. Я тоже считаю себя немного волонтером, потому что каждый месяц езжу к нашим ребятам в подразделения, которые сформированы Республикой Татарстан. Знаю, что просят командиры, что просят ребята, но мне проще, потому что я помогаю за счет средств, которые выделяются правительством республики», – отметил он.

Владимир Майстренко рассказал, что на средства республики закупают дорогостоящее оборудование для бойцов: беспилотники, РЭБы и прочее.

«На вас возлагается основная задача – обеспечить людей тем, что необходимо на войне. На нашей старой границе я часто вижу транспорт гуманитарщиков. Здорово, что люди так реагируют на нужды ребят, которые сейчас выполняют боевые задачи», – обратился он к волонтерам.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Наградили сегодня члена Общественной палаты РТ и основательницу гумдвижения «За Победу! Казань» Евгению Коцарь, главу Республиканского центра «Форпост» Тимура Камалетдинова, руководителя республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Рината Фазылова, руководителя Татарстанского регионального отделения «Молодежка ОНФ» Дамира Нургалиева и многих других.

Волонтерам вручили грамоты и нагрудные знаки «Народный фронт. Все для Победы!»

«Волонтеры – это люди, которые абсолютно бескорыстно, на идейном основании помогают фронту. Тот лозунг, который был во время Великой Отечественной войны, “Все для фронта, все для Победы”, волонтеры исполняют без приказа государства и без каких-либо команд сверху, просто по зову сердца. Эти люди не меньше патриоты, чем те, кто сражается на фронте и также приближают Победу, потому что без надежного тыла – Победа невозможна», – рассказал «Татар-информу» Тимур Камалетдинов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Марат хазрат Марданшин тоже в числе награжденных.

«Сегодня руководство Татарстана этим нагрудным знаком высоко оценило работу мусульман за вклад в организацию и сбор гуманитарной помощи и отправку грузов для бойцов. Всем нам личный пример показал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, пять раз он ездил к нашим бойцам, я его каждый раз сопровождал. Он показал, как мусульмане должны относиться к тем событиям, которые происходят в зоне СВО», – поделился с «Татар-информом» Марат хазрат.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Муфтият организовывает большую отправку гуманитарной помощи раз в два месяца, отметил он.

«Надо отметить, что руководство страны и Министерство обороны очень хорошо обеспечивает наших солдат, мы это видим воочию. Они обеспечены и одеждой, и питанием на высоком уровне. Но все равно нужды, которые ежедневно возникают у военнослужащих, покрывают волонтеры», – рассказал священнослужитель.

Волонтеры оказывают очень важную адресную помощь: привозят носки, конфеты, чак-чак. Все эти запросы закрывают именно гуманитарщики, добавил он.

«Мухтасиб каждого района держит руку на пульсе и знает, что нужно бойцам. Сегодня, когда Россию снова пытаются поставить на колени, очень важна вовлеченность каждого. И когда мы видим вот эту связку тыла и фронта, мы уверены – Победа будет за нами», – отметил Марат хазрат.