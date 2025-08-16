«Без БПЛА бой невозможен»: Луна из «Шторма» – о дронах, ранениях и героизме солдат

Боец Луна – молодой участник специальной военной операции из Тетюшского района. Осенью 2022 года он вступил в ряды специального добровольческого штурмового подразделения «Шторм», бойцы которого работают на самых сложных направлениях, где требуется особая выносливость и готовность действовать в экстремальных условиях. Позывной Луна он носит в память о своем командире – именно тот предложил этот позывной, а вскоре погиб в бою.

За время службы Луна получил звание сержанта и был награжден медалями «За отвагу» (две), медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества. Вторую медаль «За отвагу» он заслужил в мае 2024 года, когда, будучи ранен, сумел вынести в безопасную зону двух тяжелораненых товарищей.

«За полтора года наша 2-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная армия прошла большой путь, как и весь Центральный военный округ, – рассказывает он. – Мы взяли Авдеевку – огромный, неприступный укрепрайон, Авдеевский коксохимический завод, Очеретино, Новогродовку, Гродовку, Селидово, множество небольших населенных пунктов. Всего – около 70 километров эшелонированной обороны противника. Где-то это давалось быстро, где-то – тяжело и с большими потерями, особенно там, где местность имела стратегическое значение, и враг не хотел ее отдавать».

По его словам, боевые действия за это время изменились. «Дронов стало очень много. Они летят дальше, бьют точнее, работают в диапазонах, которые средства РЭБ не всегда могут подавить. Появились новые тактики применения. Все чаще используется легкий транспорт – квадроциклы, питбайки», – рассказал боец.

В мае этого года Луна снова был ранен. Их группа двигалась к линии боевого соприкосновения на «буханке», везли оборудование для выполнения очередной задачи.

«Было раннее утро, так называемое серое время, между четырьмя и пятью часами, – вспоминает он. – Дрон-детектор не обнаружил «эфпивишку» – видимо, та шла на частотах, которые прибор не считывает. Мы заметили ее уже в пикировании. Стрелять было невозможно – дорога разбита, кочки, трясет. Дрон ударил в заднюю часть машины. Нас было пятеро. Один погиб сразу, двое ранены, в том числе и я. Все оборудование посекло осколками. Машину завели с толкача, покинули место удара, пока враг не успел нас добить. Я прошел пешком около пяти километров и только тогда понял, что ранен: левую руку посекло, один осколок пробил палец, другой попал в глаз».

Подразделение Луны всегда дислоцируется вне населенных пунктов – ради безопасности, чтобы противник не смог определить их местоположение и нанести удар.

«С мирным населением контакт есть. На освобожденных территориях в основном остаются те, кто хочет жить в России», – говорит он.

К каждой боевой задаче готовятся заранее: планируют, разбирают варианты, но полностью по плану, по его словам, еще ни разу не прошло. На выход идут малыми группами – по пять-шесть человек. Часто возвращаются с потерями.

«Мы, операторы БПЛА, сопровождаем пехоту. С земли пехотинец видит только то, что перед ним. С воздуха видно все: где противник, куда заходить, куда кидать гранаты. Мы корректируем артиллерию, танки, минометы, подтверждаем поражение целей, доставляем на дронах еду, воду, батарейки на позиции, куда человек не пройдет. Сейчас без БПЛА бой невозможен», – говорит Луна.

Несмотря на роль дронов и артиллерии, он уверен: решающее слово за пехотой.

«Да, 80 процентов потерь противника – от артиллерии и дронов. Но именно пехота закрепляет результат. Она проходит вперед, ведет контактные бои, держит оборону, чтобы другие подразделения могли продвигаться дальше. Если выбить врага и не закрепиться – это не победа, – подчеркивает сержант. – Успехи армии – это прежде всего заслуга солдат и командиров, которые действуют нестандартно, терпят все тяготы, полностью отдают себя делу».

О своих командирах он говорит с особым уважением. «У меня хорошие командиры, даже лучшие. Каждый на своем месте, каждый относится к солдату как положено».

Сейчас Луна в краткосрочном отпуске в родном Тетюшском районе – всего третий раз за три года участия в операции. Через несколько дней он вернется на передовую – к своим товарищам, с которыми выполняет одно общее дело – защищает Родину.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Елены Калашниковой.