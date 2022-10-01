«Бетховен-тур» и приношение Рахманинову: что подготовил Госоркестр РТ к новому сезону

День рождения празднует сегодня Государственный академический симфонический оркестр РТ. Что готовит в новом сезоне топовый симфонический коллектив России – в материале «Татар-информа».

Государственный симфонический оркестр РТ 1 октября празднует свой день рождения Фото: предоставлено ГАСО РТ

«Всецело доверяю нашему коллективу»

За время своего существования не словами, но делом доказал, что входит в топ лучших коллективов России. Как продолжатель лучших традиций мирового классического наследия, Госоркестр РТ и сегодня двигается в заданном направлении, при этом транслируя татарстанское музыкальное искусство и открывая имена композиторов-земляков всему миру.

«Я невероятно горд, что в Татарстане существует наш симфонический оркестр – достояние нашей республики, способное за кратчайшие сроки поднимать сложнейшие программы и демонстрировать их на высочайшем уровне. Всецело доверяю нашему коллективу и рад, что мои сочинения в надежных руках», – отметил председатель правления Союза композиторов РФ и РТ, народный артист России и Татарстана Рашид Калимуллин.

Рашид Калимуллин: «Наш симфонические оркестр – достояние нашей республики, способное за кратчайшие сроки поднимать сложнейшие программы и демонстрировать их на высочайшем уровне» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Это лишь малая часть той работы, которую проделывает коллектив вот уже 56 лет. И надо сказать, что начиная с 2010 года ГАСО РТ признан одним из самых динамично развивающихся оркестров.

Во многом причиной тому стал дирижер, народный артист России и Республики Татарстан, профессор Александр Сладковский, который 12 лет назад принял на себя бразды правления оркестра. Это стало переломным моментом для истории коллектива.

О проделанной работе и достижениях коллектива «Татар-информ» к его 55-летнему юбилею уже выпускал материал. В нем редакция напомнила своим читателям и о организации всевозможных музыкальных фестивалей международного уровня, всесторонне демонстрирующих в Татарстане профессиональное исполнительское искусство; о международных гастролях, на которых ГАСО РТ заявил о себе как о равноправном члене элиты музыкального мира; о именах высококлассных исполнителей не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья, каждый из которых, соприкоснувшись с коллективом, не мог не выказать надежды посотрудничать с татарстанским оркестром вновь; наконец, о самом оркестре, который заявил себя как первый российский региональный коллектив, записанный на Medici.tv и Mezzo – мировых телеканалах классической музыки.

«Я всегда с большим удовольствием приезжаю в Казань. Люблю ваш замечательный оркестр. Мы неоднократно выступали вместе с маэстро Александром Сладковским, с которым я много лет дружу. Надеюсь, это сотрудничество продолжится», — заметил российский пианист, лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский.

Премьерные для оркестра сочинения – Вторая и Седьмая симфонии Малера – прозвучат в концертных залах Москвы и Казани Фото: предоставлено ГАСО РТ

«Бетховен-тур» и запись симфоний Малера

Достигнув общемирового признания и пика своей популярности, ГАСО РТ продолжает держать заданную планку, при этом осуществляя грандиозные проекты.

Совместно с мировыми звукозаписывающими лейблами им были реализованы записи инструментальных концертов и симфоний Шостаковича, Чайковского и Рахманинова, музыки балетов Стравинского. Летом 2021 года ГАСО РТ были записаны девять симфоний Бетховена. Проект был приурочен к 250-летию немецкого композитора.

По этому случаю Госоркестр РТ не стал ограничиваться включением в концертные программы симфоний и посвящением X Международного фестиваля «Рахлинские сезоны» Бетховену. На ближайший месяц – с 8 по 12 октября – ГАСО РТ запланировал тур по городам России, где представит любителям классической музыки симфонические шедевры Людвига ван Бетховена, а также произведения его выдающегося современника Вольфганга Амадея Моцарта.

Концерты пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Солистами в гастрольном турне Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан выступят прославленные молодые пианисты Филипп Копачевский и Ева Геворгян.

В планах на конец сезона – запись симфоний Густава Малера. «Музыка Густава Малера, одного из моих самых любимых композиторов, как никакая другая, олицетворяет душу человека», — так определил выбор этого года Александр Сладковский.

Премьерные для оркестра сочинения – Вторая и Седьмая симфонии Малера – прозвучат в концертных залах Москвы и Казани.

Александр Сладковский: «В музыке Рахманинова – вся жизнь: и слезы, и радость, и печаль, и величие, и скорбь, и, конечно, Восток, что очень важно для Казани» Фото: предоставлено ГАСО РТ

«Для меня Рахманинов с детства – абсолютный Бог»

ГАСО РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского является первым и на данный момент единственным региональным оркестром, который удостоился чести иметь собственный ежегодный абонемент в Московской филармонии – его старейшем зале. Здесь, в храме классической музыки, оркестр представляет Татарстан на одной из главных музыкальных сцен России. В новом сезоне здесь коллектив проведет четыре концерта.

Но не только для столицы – в будущем году татарстанский коллектив сделает музыкальное приношение Сергею Рахманинову, чей 150-летний юбилей будет праздновать весь мир. Составными частями этого проекта будут несколько юбилейных мероприятий и инициатив, центральной из которых станет проведение концерта 24 июня 2023 года в Доме-усадьбе Рахманинова в Ивановке Уваровского района Тамбовской области.

«Для меня Рахманинов с детства, с до-диез минорной прелюдии – абсолютный Бог. В этой музыке – вся жизнь: и слезы, и радость, и печаль, и величие, и скорбь, и, конечно, Восток, что очень важно для Казани», – признается сам Сладковский.

Особую значимость для развития культуры республики и России приобрели организованные Государственным симфоническим оркестром РТ международные музыкальные фестивали Фото: предоставлено ГАСО РТ

Музыкотерапия от ГАСО РТ

А для казанцев в этом году подготовлены традиционные собственные международные фестивали, большинство из которых уже более 10 лет являются культурным достоянием страны. Каждый из них посвящен распространению определенного направления, жанра, эпохи в классической музыке.

Концертная деятельность оркестра становится не только отдушиной для казанских меломанов, но и терапией для детей. Так, одной из важных составляющих деятельности ГАСО РТ и Александра Сладковского является благотворительность.

В рамках благотворительного проекта «Исцеление музыкой» артисты ГАСО РТ проводят ежемесячные концерты в Детском первом хосписе Республики Татарстан и отделении онкогематологии ДРКБ. Инструментальные ансамбли оркестра исполняют популярные классические произведения для маленьких пациентов, их родителей, врачей и волонтеров. Таким образом, музыканты стараются внести свою лепту в долгий и тяжелый процесс лечения тяжелобольных детей. Еще один крупный благотворительный проект ежемесячно проходит в детском реабилитационном центре «Изумрудный город» с декабря 2019 года.

«Дети, которые не могут посетить концерт, которые подчас не могут покинуть даже собственную больничную палату, – это, может быть, самые заинтересованные в музыке слушатели», – отметил Александр Сладковский.

Молодежный симфонический оркестр РТ создан девять лет назад по инициативе Управления культуры города Казани и Александра Сладковского Фото: mso-rt.ru

Воспитание нового поколения слушателей

Не выпускает из внимания Госоркестр РТ и образовательную часть своей деятельности. Оркестр под управлением Александра Сладковского проводит активную работу по популяризации классической музыки среди детей и молодежи, а также оказывает поддержку юным музыкантам. Подтверждением этому служит большое количество проектов, ориентированных на молодежь.

В новом сезоне продолжится реализация проекта для школьников Казани «Дети – детям». В стартовавшем сезоне они могут посетить концерт с участием Молодежного симфонического оркестра РТ, созданного девять лет назад по инициативе Управления культуры города Казани и художественного руководителя и главного дирижера ГАСО РТ Александра Сладковского.

«Достояние республики» – еще одна инициатива татарстанского коллектива, направленная на поддержку молодых дарований. За 12 лет в нем поучаствовали воспитанники музыкальных школ, студенты Казанской государственной консерватории, стипендиаты российских и международных фондов.

Продолжится и ежемесячный проект ГАСО РТ «Волшебные струны оркестра». Это цикл музыкально-образовательных программ для учащихся струнно-смычкового отделения музыкальных школ города Казани. Здесь участники струнного квартета ГАСО РТ под управлением Александра Сладковского увлекательно рассказывают об истории струнного квартета, композиторах, которые писали квартеты и исполняют музыкальные произведения, от классических до современных.

В новом сезоне также состоятся концерты в рамках совместного образовательного проекта ГАСО РТ и телеведущего и музыковеда Артема Варгафтика «Музыкальная азбука от А до Я». Дети в доступной форме узнают о музыкальных терминах, композиторах и произведениях, восполнят пробелы в знаниях о классической музыке.

По признанию самого Сладковского, вся эта работа проводится с целью воспитать новое поколение слушателей, понимающих и ценящих красоту высокого искусства.

Фото на анонсе: предоставлено ГАСО РТ