Сотрудничество с более 400 музыкантами, 12 международных турне: Госоркестру РТ 55 лет

Государственный симфонический оркестр РТ 1 октября празднует своё 55-летие. За время своей деятельности коллектив претерпел грандиозные изменения, в большой степени на которые повлиял нынешний художественный руководитель и главный дирижер Александр Сладковский. ИА «Татар-информ» предлагает вспомнить, как это было.

Первый симфонический оркестр в Татарстане был создан по инициативе первого ректора Казанской Государственной консерватории Назиба Жиганова в 1966 году. Тогда татарстанский оркестр возглавил выдающийся дирижер современности Натан Рахлин.

После его смерти с 1979 года оркестром управляли Ренат Салаватов, Сергей Калагин, Равиль Мартынов, Имант Коциньш, пока в 1985 году бразды правления не принял народный артист России и Казахской ССР Фуат Мансуров. Коллектив просуществовал под его руководством 25 лет.

Новую эпоху оркестра ознаменовал приход на должность Фуата Мансурова после его смерти заслуженного артиста России Александра Сладковского. С его назначением началась новая веха в истории оркестра.

Международные фестивали и творческие проекты

За 11 лет службы на должности художественного руководителя и главного дирижера Госоркестра РТ, Александром Сладковским проделана огромная работа.

Особую значимость для развития культуры Республики и России приобрели организованные Государственным симфоническим оркестром РТ международные музыкальные фестивали.

Ежегодно фестиваль «Рахлинские сезона» знакомит публику с выдающимися дирижерами современности, в то время как «Белая сирень» - пианистами, известными по всему миру.

«Каждый раз, исполняя с оркестром, я в восхищении. Это один из самых лучших коллективов у нас в России, а может быть, и в Европе. Конечно, это огромная заслуга Александра Витальевича – от него исходит немыслимая энергия. Его оркестр невероятно яркий, сочный, с настоящим характером, помимо их удивительного мастерства, которое растет с каждым годом», – отмечает пианист, народный артист РФ Николай Луганский.

Фестиваль татарской музыки «Мирас» прочно утвердился в качестве примера, отражающего богатейшее музыкальное наследие Татарстана, проникнутого национальным колоритом, а фестиваль современной музыки «Concordia» стал площадкой для пропаганды среди широкой аудитории современной академической музыки.

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей» пользуется особой любовью у татарстанской публики. Эволюция музыки через видение ее представителей, исполнение наиболее знаковых сочинений, приобщение к отечественному и мировому музыкальному наследию – первостепенные вопросы, решаемые в рамках фестиваля.

Но не только музыка в залах, но и на открытом воздухе для широкой аудитории – такой девиз у фестиваля под открытым небом «Казанская осень», на котором звучат лучшие образцы оперного творчества в исполнении выдающихся представителей этого направления. И конечно же развитие музыкального искусства невозможно без нового поколения исполнителей, которые демонстрируют свои достижения в рамках фестиваля «Творческое открытие».

Оркестром уделяется большое внимание и образовательной благотворительной части. Именно в этом направлении созданы такие проекты как «Уроки музыки с оркестром», «Дети детям», «Достояние Республики», «Волшебные струны оркестра» и «Исцеление музыкой».

«Надо сказать, что симфонический оркестр в Татарстане очень и очень хорош. Он строен, у него сбалансировано звучание разных групп. Я очень доволен и рад нашему общению», — поделился своими впечатлениями от работы с оркестром дирижер и художественный руководитель академического камерного оркестра «Musica Viva», профессор Московской консерватории, народный артист РФ Александр Рудин.

Немного статистики

За 11 лет Государственным симфоническим оркестром было исполнено 441 премьера 122 композиторов, среди которых Леонард Бернстайн, Альбан Берг, Антов Веберн, Эдисон Денисов и другие. Почти 30 процентов премьер принадлежат перу татарстанских композиторов.

За десятилетие 73 дирижера успели поработать с Госоркестром РТ и 340 солистов выступить с ним в тандеме.

«Это очень сильный коллектив, с ясной харизмой, непростой, но чрезвычайно открытый к музыкальным предложениям. У оркестра уже сформировавшееся лицо», – считает дирижер и органист Станислав Кочановский.

Госоркестр РТ делится своими музыкальными достижениями не только с казанцами: коллектив дал 175 концертов в городах и районах Татарстана. Он также дал 12 международных турне: оркестр побывал в Австрии, Франции, Японии, Турции, Словакии, Испании, Швейцарии, Германии и других странах. В 31 концертном зале России, Европы и Азии коллектив выступил впервые.

Особым достижением Госоркестра РТ стали трансляции на французском телеканале Mezzo, посвященном классической музыке, джазу, музыкальному фольклору и балету. На сегодняшний день телеканалом было использовано 350 записей оркестра Татарстана.

Приоритетная задача – сохранение музыкального наследия

Государственным симфоническим оркестром РТ делается большой вклад в музыкальное мировое наследие. Им записаны все симфонии Людвига ван Бетховена, все симфоническое наследие Петра Чайковского, музыка балетов «Петрушка», «Весна священная» и Сюита из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.

Все это было бы невозможно без обновления музыкального инструментального состава. 211 инструментов старинных мастеров и лучших мировых производителей было приобретено для оркестра. Сегодня слушатели наслаждаются звучанием скрипки Marconcini (1834), виолончели Giovanni Dolenz Trieste (1831), арфы Style 23 Gold Lyon & Healy, концертного рояля Steinway & Sons, модели D-274 и другими.

«Однажды мы исполняли Рапсодию на тему Паганини Рахманинова, и уже тогда я понял, что выступаю с оркестром высочайшего класса. С коллективом невероятно комфортно работать, при этом ощущается их индивидуальный подход к каждому произведению», – поделился своим мнением пианист Дмитрий Шишкин.

Оглядываясь на проделанную работу, оркестр продолжает двигаться в заданном направлении и сегодня. Для коллектива остаются приоритетными задачи сохранения и распространения высокохудожественных музыкальных произведений, популяризации татарской, российской и мировой симфонической музыки, помощи молодым музыкантам, повышения культурного уровня общества, сохранения и поддержания культурных связей, а также сохранения культурного наследия для воспитания и образования подрастающего поколения.