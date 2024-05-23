Бесшумные дискотеки и гастрофесты: в Челнах озвучили летнюю программу в парках

Фото: Институт развития городов РТ

Летом 2024 года в скверах и парках Набережных Челнов ожидается насыщенная программа. Разработана специальная визуальная концепция, основной темой которой стало детство.

Команда «Парков Челнов» вдохновлялись меловыми рисунками детей и настроением летних каникул. На прошедшей онлайн пресс-конференции руководитель команда Анны Балашовой презентовала летнюю программу мероприятий в общественных пространствах города.

Так, в общественных пространствах города намечен ряд мероприятий, которые будут проходить на постоянной основе. По пятницам и субботам запланированы любимые челнинцами кинопоказы. Киноленты можно будет посмотреть на площади Азатлык, Шишкинском бульваре, набережной Г. Тукая.

Каждый вторник и четверг можно будет бесплатно заниматься фитнесом в парках. Это йога в парке Победы, круговые тренировки и тренировки «Здоровая спина» в парке Гренада, растяжка в парке Прибрежный. Освоить сапборд можно будет на двух набережных — Тукая и Табеева.

На площади Азатлык заплпнированы тренировки по джампингу и сайклингу. Каждую среду и четверг челнинцы смогут посетить медитации на траве в парке Победы и Парке культуры и отдыха в поселке ГЭС.

«На сегодняшний день это наш самый обширный проект. Тренировки будут проходить на разных площадках во всех районах города. Любой человек сможет подобрать себе то, что ему подходит», — отметила спикер.

Некоторые мероприятия будут проходить дважды в месяц: встречи с психологом на Шишкинском бульваре, фестиваль уличной музыкальной культуры и бачата-вечеринки.

В этом сезоне появятся и «новинки», которые организованы командой «Парки Челнов». Так, каждый понедельник августа будут проходить архитектурные экскурсии.

«Мы пригласим архитекторов, которые проектировали наши парки. Они расскажут, чем они вдохновлялись и почему выбрали определенные решения», — пояснила Анна Балашова.

А на следующей неделе, 2 июня, архитекторы представят как обновился парк Прибрежный, который победил в голосовании. «Совместно с разработчиками, консорциумом „АрхДесант“, будет проведена экскурсия по ключевым точкам. Встреча будет проведена в формате спортивного ориентирования — популярного на сегодняшний день вида спорта», — анонсировала событие докладчица.

5 июня в парке «Гренада» представят настольную игру по типу «Монополии», но с указанием городских мест Челнов. 14 июня челнинцев ждут на бесшумную дискотеку на набережной Тукая. На пирсе можно будет смотреть на закат и наслаждаться летом.

«Возможно, вы уже видели, как люди танцуют в наушниках, вот и мы хотим провести подобную вечеринку на пирсе», — отметила выступающая.

5 июля в Парке культуры и отдыха поселка ГЭС ребята организуют фестиваль «КультВахта», посвященный индустриальному наследию и локальной идентичности Набережных Челнов.

Будет организована выставка с использованием искусственного интеллекта, кинопоказы документальных фильмов о городе. На фестивале пройдут мастер-классы, посвященные советской культуре. Танцевать гости фестиваля смогут под ремиксы хитов 1970-х и 1980-х годов.

26 июля на площади Азатлык будет играть «Музыка на закате» от приглашенных музыкантов. Команда «Парки Челнов» обещает в этом году масштабировать фестиваль. «Мы запланировали огромную интересную большую сцену, также ожидается световое шоу», – уточнила детали спикер.

20-21 июля на новой части набережной в Новом городе запланирован гастрофестиваль. На этот раз отведать кулинарные шедевры можно будет на набережной Табеева. На площади Азатлык фестиваль пройдет 2 и 3 августа, в нем примут участие более десяти ресторанов. Именитые шеф-повара поделятся своими секретами, а создавать атмосферу будут ди-джеи и музыканты.

Объекты для благоустройства отбирали для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.