«Бессмертен подвиг наших дедов»: глава Буинского района поделился историями своих родных

В преддверии Дня Победы глава Буинского района Татарстана Ранис Камартдинов поделился с «Татар-информом» воспоминаниями о своих дедушках, воевавших на полях Великой Отечественной войны. Таким образом руководитель муниципалитета присоединился к патриотической акции «Мой Герой — моя семья».

Рашит Мингалиевич Камартдинов родился 13 января 1919 года в деревне Черки-Гришино (ныне Буинский район РТ). В 1939 году был призван в армию, служил на Дальнем Востоке. В последние дни его службы по призыву началась Великая Отечественная война, и его отправили на фронт.

С 1941 года по 1945 год служил в составе 189-го стрелкового полка, 258-го стрелкового полка, 39-го пушечного артиллерийского полка. Также принимал участие в освобождении Маньчжурии и Сахалина от японских войск.

В 1946 году Рашит Камартдинов вернулся домой. Всю жизнь работал бухгалтером в родном колхозе «Ватан». За добросовестный труд ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Татарской АССР».

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд», «Ветеран труда», юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне и Вооруженных сил СССР.

Второй дедушка, Киям Садретдинович Камалетдинов, родился в 1925 году в селе Вольный Стан Буинского района ТАССР в многодетной семье.

В 1942 году в числе ребят, которым только исполнилось 17-18 лет, его призвали в армию. После прохождения военных курсов в Суслонгере он был отправлен напрямую на фронт.

За отвагу, проявленную в ходе боев, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу», медалями «За победу над Германией» и «За доблестный труд».

«После войны он создал прекрасную семью, воспитал восемь детей. Безмерно горжусь, что мы являемся потомками таких великих, стойких людей!» — заключил Ранис Камартдинов.

В Татарстане проходит онлайн-флешмоб к 79-й годовщине со Дня Победы. Татарстанцы могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

В прошлом году акция «Мой Герой — моя семья» проводилась впервые, в ней приняли участие более 700 человек в соцсети «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам — участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештег #МойГеройМояСемья.