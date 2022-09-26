Бессилие в атаке и «ротация» Знарка: что не так с «Ак Барсом» перед дерби с «Салаватом»

Завтра «Ак Барс» и «Салават Юлаев» откроют новый сезон сериала под названием «Зеленое дерби» в официальных матчах КХЛ. Команды Татарстана и Башкирии по-разному начали сезон и в очной битве определят главного неудачника на старте чемпионата. Что не так в команде Олега Знарка – в материале «ТИ-Спорт».

У команды Виктора Козлова серия из трех побед подряд, но обольщаться фанатам «СЮ» не стоит Фото: hcsalavat.ru

«Ак Барс» vs «Салават Юлаев»: разница в ожиданиях

Между уфимцами и казанцами есть ключевая разница. Она заключается в предсезонных ожиданиях. Мы уже писали, что нынешний состав «Салавата Юлаева» можно считать чуть ли не слабейшим в истории клуба в КХЛ. Старт сезона наши наблюдения в целом подтверждает. Игра уфимцев, мягко говоря, не потрясает воображения.

Да, у команды Виктора Козлова серия из трех побед подряд, но обольщаться фанатам «СЮ» не стоит, ведь две из них были одержаны над хабаровским «Амуром». И одна по буллитам над минским «Динамо». Сейчас «Салават» занимает лишь пятое место в таблице Восточной конференции, сыграв на один матч больше, чем «Ак Барс».

Но завтра «Ак Барс» даже против такого «Салавата Юлаева» не будет выглядеть явным фаворитом. Казанцы уверенно идут в группе лидеров, но результаты матчей и игра команды Олега Знарка пока далеки от авансов, которые раздавали звездному «Ак Барсу» летом. На данный момент «барсы» не только чередуют победы с поражениями, но и удачные периоды матчей с откровенно провальными.

Так было и в последних играх. Обескураживающий третий период со «Спартаком» (0:2) сменился ударной первой третью матча с «Трактором». Затем вновь провал во втором периоде с челябинцами (0:2) и камбэк в третьем (2:0).

«Трактор» переигрывал «Ак Барс» во втором периоде вчерашнего матча, а казанцы вытащили встречу лишь благодаря трем попыткам подряд сыграть в большинстве Фото: ak-bars.ru

За счет чего прорвало большинство в команде Знарка?

И тут надо понимать, что «Трактор» переигрывал «Ак Барс» во втором периоде вчерашнего матча, а казанцы вытащили встречу лишь благодаря трем попыткам подряд сыграть в большинстве. Сейчас у казанских болельщиков праздник. На 34-ю попытку реализации лишнего команду Знарка прорвало, бонусом стал и второй гол Станислава Галиева в большинстве.

Но будем честными, ничего особенного спецбригады Знарка не показали. Вячеслав Войнов мощным дальним броском прошил вратаря, что можно считать индивидуальным действием опытного защитника. В эпизоде со вторым голом Кирилл Семенов на грани потери шайбы на удачу протолкнул игровой снаряд в сторону пятачка, Александр Радулов на опыте подбил клюшку соперника и отбросил передачу на партнера. А Станислав Галиев показал, наконец, свой бросковый скилл. Опять же, гол получился в результате не какой-либо наигранной комбинации, а суммой индивидуального мастерства троих хоккеистов.

В принципе, в первой бригаде большинства «Ак Барса», и этого должно за глаза хватать для более-менее вменяемого процента реализации лишнего. Шипачев, Радулов, Галиев, Семенов, Войнов – любой из них может индивидуальными действиями решить вопросы доставки шайбы в ворота соперника. Страшная серия из 33 «сухих» попыток позади, дальше должно быть легче.

Очевидно, что сейчас Знарок не доволен игрой команды, не знает, что делать, и тасует звенья именно от безысходности Фото: ak-bars.ru

Бессилие в атаке и несистемное тасование звеньев от Знарка

Главная проблема нынешнего «Ак Барса» не большинство, а полное отсутствие внятного рисунка в атаке в равных составах. Потуги «барсов» в чужой зоне порой хочется прямо назвать атакующим бессилием. Не случайно «Ак Барс» по заброшенным шайбам занимает лишь седьмое место с конца из 22 команд. Столько же забросил, например, нижнекамский «Нефтехимик», который проиграл на старте сезона 10 матчей подряд.

По сути, на приемлемом уровне играет лишь звено Галиев – Семенов – Радулов. И – внимание, это важно! – оно выходит на лед в таком сочетании практически со старта сезона. В остальных звеньях ротация Олега Знарка больше напоминает некую агонию.

Здесь надо понимать, что бывший главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов тасовал звенья системно. Мы не будем заострять внимание, правильно это или нет, но это было частью его тренерского почерка. У Знарка столь кардинальная тасовка звеньев ранее не просматривалась. Более того, топ-6 «Ак Барса» в предсезонных матчах практически не изменялся. Очевидно, что сейчас Знарок не доволен игрой команды, не знает, что делать, и тасует звенья именно от безысходности. Причем в последних матчах этот процесс показал тенденцию бурного роста. В них мы увидели аж четыре разных варианта номинально первого звена.

Кагарлицкий – Шипачев – Петров Тарасов – Шипачев – Петров Воронков – Шипачев – Петров Дыняк – Шипачев – Петров

Интересно, что комментаторы «Ак Барса» в ходе трансляции матча на ТНВ еще во втором периоде «просили» Никиту Дыняка в первое звено после травмы Дмитрия Воронкова. Прозвучало это как несмешная шутка. Но в третьем периоде Дыняк эпизодически появлялся на льду с Шипачевым и Петровым. Надо отдать должное Знарку, что Никита хотя бы не вышел в бригадах большинства. Хотя кто знает, что нас будет ждать завтра в Уфе. Знает ли сам тренер?

Первое звено выглядело слабо, но это касалось только Кагарлицкого и Шипачева. Их размазывание по разным звеньям ослабило команду в целом и отправило Кагарлицкого в запас Фото: ak-bars.ru

«Запас» или «ротация»: Знарок выдал ликбез на заданную тему казанским журналистам

Остальные звенья (кроме второго) также претерпевали изменения с каждой из этих игр, но ротация в нижних звеньях дело обычное, тогда как тасовка первого звена всегда рассматривается как некое командное ЧП.

И ведь непонятно, почему Знарок вообще это затеял после уверенной победы над «Спартаком» (4:1) в Москве. Да, первое звено выглядело слабо, но это касалось только Кагарлицкого и Шипачева. Их размазывание по разным звеньям ослабило команду в целом и отправило Кагарлицкого в запас. После вчерашней игры Знарок провел настоящий ликбез, разъясняя журналистам на послематчевой пресс-конференции разницу между «запасом» и «ротацией».

«Ротация обусловлена не только спортивными причинами. Кому-то нужно было отдохнуть сегодня. Народу у нас все меньше, но еще есть возможность использовать свежие силы.

Кагарлицкий сел в запас? Он игрок нашей команды, и он не сел в запас, туда никто не садится. Есть ротация, которую мы применяем, когда видим, что игрок подустал или есть микротравма. У нас ведь должны быть свежие и здоровые игроки. Шипачев и Войнов? Все подходят под ротацию», – говорил Знарок.

Вадим Шипачев не пропустил из-за «ротации» не одного матча. А по уровню игры Шипачев давно наиграл на попадание в запас Фото: ak-bars.ru

Почему время для «ротации» Шипачева до сих пор не наступило?

Прозвучало не вполне правдоподобно. Станислав Галиев, Александр Радулов, Кирилл Семенов и даже Вадим Шипачев практически не подвергаются процессу ротации, про которую говорит Знарок. Поэтому очевидно, что тот же Дмитрий Кагарлицкий все же сел в тот самый запас, наличие которого в «Ак Барсе» отрицает тренер.

При этом совсем непонятно, почему тот же Вадим Шипачев не пропустил из-за «ротации» не одного матча. Хоккеисту 35 лет. Если ориентироваться на слова Знарка о необходимости отдыха, то отпуск на один-два матча видится логичной мерой. А по уровню игры Шипачев давно наиграл на попадание в запас. Наверное, даже в большей мере, нежели тот же Дмитрий Кагарлицкий. Последний хотя бы бьется в каждом эпизоде, а не теряет шайбу на ровном месте, как Шипачев.

В целом тасовка звеньев от Олега Знарка совсем не добавляет оптимизма относительно перспектив «Ак Барса» в новом сезоне. Но «регулярка» будет длинная – из 68 матчей на каждую команду. Есть вероятность, что Знарок все же сможет стабилизировать хотя бы состав топ-6 «Ак Барса». Если же нет, то эпоха Олега Валерьевича в Казани будет куда короче, чем у Квартальнова.