Депутат Бессараб указала на значимость увеличения соцвыплат в 2025 году

Увеличение с 1 февраля 2025 года на 7,3% маткапитала и других видов пособий крайне важная мера, как для семей, так и для государства в целом, считает член комитета Госдумы России по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это крайне важно, как для семей, так и для государства в целом. Граждане должны иметь возможность получать социальную поддержку без потери реальных доходов, а значит, индексация пособий и выплат должна осуществляться ежегодно, что закладывается в бюджете», – сказала она «Татар-информу».

Ранее сообщалось, что с 1 февраля вырастут на 7,3% материнский семейный капитал (на первого ребенка он составит почти 677 тысяч рублей, на второго, если на первого не получали, МСК вырастет почти до 894 тысяч рублей). Другие виды пособий также вырастут на 7,3%.

Кроме того, с 1 января вследствие увеличения МРОТ выросли пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также пособие по безработице. В связи с ростом прожиточного минимума на ребенка и для трудоспособного населения также подросли пособия по воспитанию детей до 17 лет.