Светлана Бессараб рассказала об увеличении соцвыплат с 1 февраля

С 1 февраля для жителей нашей страны на 7,3% вырастут материнский семейный капитал и другие виды пособий. Об этом «Татар-информу» сообщила член комитета Госдумы России по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 февраля вырастут на 7,3% материнский семейный капитал (на первого ребенка он составит почти 677 тысяч рублей, на второго, если на первого не получали, МСК вырастет почти до 894 тысяч рублей). Другие виды пособий также вырастут на 7,3%», - сказала она.

Бессараб напомнила, что с 1 января вследствие увеличения МРОТ выросли также пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также пособие по безработице. В связи с ростом прожиточного минимума на ребенка и для трудоспособного населения также подросли пособия по воспитанию детей до 17 лет.

«В России семьи более чем с 10 млн детей получают данное пособие», - заметила Бессараб.

Также увеличены пособия для беременных женщин, ставших на учет на ранних сроках беременности.

Кроме того, с начала года были увеличены налоговые вычеты на детей (на второго до 2,8 тыс. рублей, на третьего и последующих - до 6 тыс. рублей, на ребенка-инвалида - до 12 тыс. рублей). Также выросла сумма дохода, с которой возвращаются вычеты: с 350 тыс. до 450 тыс. рублей. Это было сделано по поручению Президента России Владимира Путина.

«В 2025 году работающие родители начинают формировать налоговую семейную выплату, которую можно будет получить в 2026 году до 7% из 13% уплаченных НДФЛ. Выплату получат семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, если сумма дохода на члена семьи не превысит 1,5 прожиточного минимума в соответствующем регионе», - напомнила Бессараб.