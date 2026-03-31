Бессараб рассказала, кто получит повышенную социальную пенсию с 1 апреля

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб сообщила «Татар-информу», что с 1 апреля 4,3 млн россиян получат социальную пенсию, которая после индексации вырастет на 6,8%.

«Социальные пенсии относятся к пенсиям по государственному обеспечению: это пенсии по старости, по потере кормильца и по инвалидности. Основной признак социальной пенсии – отсутствие трудовых отношений», – пояснила Бессараб.

Она подчеркнула, что повышение коснется всех получателей социальных пенсий, в том числе тех, кто не имеет достаточного трудового стажа, что позволит увеличить уровень их дохода.

«Социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже страховой пенсии по старости, так как гражданин либо не работал, либо не смог набрать необходимый страховой стаж, либо недобрал индивидуальных пенсионных коэффициентов», – уточнила депутат.

Например, с 1 апреля средний размер социальной пенсии вырастет более чем на тысячу рублей и составит 16,5 тыс. рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов увеличится на 1,6 тыс. рублей, до 24,5 тыс. рублей. У инвалидов первой группы с детства ежемесячная пенсия вырастет на 1,6 тыс. рублей и составит 25,4 тыс. рублей.

Фактический размер прибавки у каждого получателя будет зависеть от индивидуального размера пенсии. Перерасчет произойдет автоматически, получателям для этого никуда обращаться не нужно.