Бесплатный проезд, розыгрыш авто и концерт у «Чаши»: что ждет казанцев в день выборов

В Татарстане 8 сентября выберут депутатов Госсовета РТ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани около миллиона избирателей

В Единый день голосования, 8 сентября, в Казани будут работать 463 избирательных участка, 28 из них – в местах временного пребывания избирателей, 19 – с применением автоматических комплексов обработки бюллетеней (КОИБ, – прим. Т-и). Все они уже готовы: оборудованы необходимыми устройствами для организации избирательного процесса, рассказал сегодня на деловом понедельнике в мэрии руководитель аппарата Исполнительного комитета города Булат Алеев. Всего в Казани на 1 июля 2024 года насчитывается 926,9 тыс. избирателей.

«При подготовке к организации процесса мы с особым вниманием подходили к вопросам соблюдения мер безопасности. Во всех районах города заканчивается проверка избирательных участков совместно с правоохранительными органами, МЧС. На период проведения голосования – 8 сентября будут задействованы сотрудники правоохранительных органов, установлены металлодетекторы», – уточнил докладчик.

Избирательные участки 8 сентября будут работать с 7 утра до 20 часов вечера. Уточнить, где находится свой участок, можно на сайтах центральных избирательных комиссий России и Татарстана, а также на официальном портале мэрии города.

«Также напоминаю, что, как и на выборах Президента России в марте этого года, избиратели смогут проголосовать по месту своего фактического нахождения, но в пределах Республики Татарстан. Однако при этом нужно учитывать, что при голосовании вне территории своего избирательного округа отдать свой голос можно будет только по одному бюллетеню, по единому республиканскому списку», – добавил Алеев.

Для голосования по месту нахождения нужно подать соответствующее заявление. Сделать это можно через МФЦ, территориальную избирательную комиссию, участковую избирательную комиссию или портал Госуслуг.

В Единый день голосования в Казани будут работать 463 избирательных участка Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На избирательных участках организуют ярмарки и детские активности

В Единый день выборов для проживающих в жилых массивах и отдаленных местах Казани будет курсировать 31 автобус, на которых можно бесплатно доехать до избирательных участков. В частности, ими могут воспользоваться жители поселков Сухая Река, Залесный, Нагорный.

Всем проголосовавшим на избирательных участках будут выдавать браслеты «Всей семьей на выборы», по которым предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте.

«Приглашаем всех жителей нашего города на избирательные участки, ведь именно от нашей гражданской ответственности, от наших голосов зависит будущее нашей республики и города Казани», – сообщил Алеев.

Он добавил, что выборы в нашей стране всегда были праздничным событием, куда приходят семьями, где встречаются со знакомыми и друзьями», – подчеркнул Булат Алеев.

Ждут на избирательных участках в том числе и маленьких посетителей. Для них на 20 крупных площадках города организуют различные активности, в том числе мастер-классы, подвижные интеллектуально-развлекательные игры и эстафеты. На 170 объектах будет традиционно организована выездная торговля популярными продуктами питания и бытовой химии.

«В этот день цены удивят, они будут до 20% ниже, чем в розничных торговых сетях и на продовольственных рынках города», – добавил руководитель аппарата исполкома Казани.

Казанцев, которые проголосуют 8 сентября на избирательных участках, приглашают принять участие в традиционном фотоконкурсе «Всей семьей на выборы» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанцы могут выиграть автомобиль в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы»

Казанцев, которые проголосуют 8 сентября на избирательных участках, приглашают принять участие в традиционном фотоконкурсе «Всей семьей на выборы». Он пройдет на платформе социальной сети «ВКонтакте».

«Всем желающим предлагается сфотографироваться на избирательном участке, выложить свою фотографию в социальной сети под специальными хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга», – напомнил Алеев.

Участников акции ждет розыгрыш ценных подарков – 12 айфонов и главного приза – автомобиля. Итоги подведут в рамках телевизионного марафона, который пройдет на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета». Он стартует в 7.00 и завершится в 20.30.

Напомним, гостями прямого эфира станут семьи Татарстана, звезды, юные ведущие телеканала «ШАЯН ТВ», профессиональные династии, известные ученые, победители федеральных конкурсов. В рамках марафона будут показаны специальные выпуски «Новостей». Вниманию телезрителей представят репортажи с избирательных участков, будут озвучиваться данные о явке, будут вестись трансляции с культурно-массовых мероприятий. Запланированы и традиционные прямые включения с «Болгар радиосы».

Всех избирателей после процедуры голосования ждут на традиционном празднике возле Центра семьи «Казан». На площадке будут организованы различные активности, фуд-корт, пройдет выступление уличных театров. На большой сцене состоится концерт, в котором примут участие звезды татарской и российской эстрады. Кто именно, в мэрии не уточнили.

Ильсур Метшин отметил готовность города к выброрам и пригласил казанцев выполнить свой гражданский долг Фото: kzn.ru

На выборах в Казани традицинно высокая явка

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил готовность города к выборам и пригласил казанцев выполнить свой гражданский долг.

«Нет необходимости говорить, что такое Государственный Совет. Это государственный орган, законодательный орган, от которого зависит многое в нашей жизни: какие будут программы приниматься, как они будут контролироваться, как будут распределяться бюджетные средства», – подчеркнул градоначальник.

Он заявил, что выборы в Казани проходят организованно при большой явке избирателей. По словам Метшина, традиционно высокий процент проголосовавших в Казани говорит об ответственности горожан и о том, что они доверяют тому курсу, который выбрали Раис республики Рустам Минниханов, Правительство и Государственный Совет.

«Поэтому я призываю этим правом обязательно воспользоваться и выбрать депутатов в Государственный Совет, которые будут представлять интересы города в парламенте», – сказал Метшин.

Напомним, выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.