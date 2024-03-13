Бесплатный проезд и скидки на заправку: избиратели Альметьевска получат спецбраслеты

В дни президентских выборов жители Альметьевска смогут получить скидки в кафе и магазинах по браслетам «Всей семьей на выборы». Спецпредложение будет действовать в дни голосования — с 15 по 17 марта.

В дни выборов Президента России жители Альметьевска, которые примут участие в голосовании, получат специальные «скидочные» браслеты. По ним проголосовавшие смогут получить скидки в 19 организациях города — кафе, ресторанах, заправках, спортивных комплексах, магазинах и развлекательных центрах.

Также по браслету можно будет бесплатно посетить Краеведческий музей, Альметьевскую картинную галерею им. Г. Стефановского, ДЮСШ по конному спорту. Будут доступны экскурсии в детский технопарк «Кванториум» и мастер-классы в Школе креативных индустрий.

Помимо этого, жители Альметьевска с 15 марта по 17 марта смогут воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте.

На каждом избирательном участке по традиции будут работать буфеты с выпечкой и горячими напитками.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в Альметьевском районе для голосующих граждан откроются 116 избирательных участков — 54 в городе и 62 в районе. 914 членов УИК будут осуществлять свою работу. Участки, как и по всему Татарстану, будут работать с 8 утра до 20 часов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поручил организовать выборы в Альметьевске в максимально качественном формате.