Нагуманов поручил организовать выборы в Альметьевске в максимально качественном формате

Подготовка к выборам Президента Российской Федерации в Альметьевске идет полным ходом. На утреннем совещании глава района Тимур Нагуманов поручил организовать достойные условия для голосования граждан.

«В 8 часов 15 марта откроются избирательные участки и закроются они в 20 часов 17 марта, — напомнил он. — По всей стране, в том числе и в Альметьевском районе, будут работать избирательные участки для выборов Президента Российский Федерации».

Глава района также подчеркнул значимость предстоящего события.

«Наверное, ни для кого не надо дополнять и повторять о значимости этого политического события, которое нас ожидает. Спокойствие и стабильность, которые сейчас наблюдаются на политическом фоне, ни в коем случае не должны нас расслаблять. Прошу организовать процесс голосования в максимально качественном формате, чтобы выборы прошли без эксцессов, сложностей и проблем», — отметил Нагуманов.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).