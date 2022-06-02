Бесплатный фотобанк Pixabay стал недоступен в России

Бесплатный сервис с изображениями Pixabay больше не будет работать на территории России. Уведомление об этом отображается при переходе на сайт фотобанка.

«Pixabay больше не доступен в России», — говорится в тексте заявления.

Уточняется, что решение о прекращении работы в РФ принято из-за продолжающихся боевых действий на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции. Также о приостановлении своей деятельности на территории РФ объявили многие крупные зарубежные компании и популярные онлайн-сервисы.