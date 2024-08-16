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Бесплатную юридическую помощь оказали жителям удаленных сел Татарстана
Бесплатные консультации смогли получить жители удаленных населенных пунктов во время проведения в Татарстане Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.
«Было организовано 12 выездных мероприятий, в том числе с использованием мобильного офиса. В рамках выездов проконсультированы законные представители детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, безработные граждане и многодетные семьи, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья», — пояснил министр.
Глава Минюста РТ отметил, что Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи стала важной составляющей Года семьи.
«Правовые вопросы, касающиеся прав родителей и детей, опора на семейные традиции требуют особого внимания. Правильное правовое сопровождение помогает предотвратить конфликты и гарантирует защиту интересов всех сторон», — выразил уверенность он.
Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи проводилась с 8 по 14 июля на территории всей страны. В Татарстане правовая помощь оказывалась на 82 площадках, было проведено более 1700 мероприятий, в которых приняли участие свыше 60 тыс. человек.
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