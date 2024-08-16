В Татарстане охват Всероссийской недели правовой помощи семьям составил 60 тыс. человек

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В общей сложности около 60 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, организованных в Татарстане в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.

«За неделю проверено более 1700 мероприятий, участие в которых приняли 60 тыс. человек. За это время было проведено 500 лекций, охват которых составил 12 тыс. человек», — отметил глава республиканского Минюста.

Рустем Загидуллин также добавил, что в неделе правовой помощи в Татарстане приняли участие Адвокатская и Нотариальная палаты, аппарат уполномоченного по правам ребёнка в РТ и аппарат уполномоченного по правам человека в РТ.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ, согласно которому 2024-й в России стал Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Позднее, 9 января, Правительство страны утвердило план мероприятий.