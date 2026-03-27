Бесплатная вакцинация домашних животных пройдет в Казани 28-29 марта

В столице Татарстана 28-29 марта организуют бесплатную вакцинацию собак и кошек. Одновременно будет проводиться процедура чипирования питомцев, сообщает пресс-центр мэрии города.

Пункты разместят в жилых массивах Приволжского и Советского районов, а также в коттеджном поселке «Абу Даби».

В субботу, 28 марта, с 10:00 до 12:00 прививки от бешенства поставят питомцам в жилом массиве Старые горки (ул. Артельная, 10), а с 12:30 до 14:30 – в Борисково (пер. Якты Юл, 4).

Одновременно с 10:00 до 14:00 вакцинацию проведут возле магазина в коттеджном поселке «Абу Даби» (ул. Волшебная, 20).

В воскресенье, 29 марта, с 10:00 до 13:00 пункт развернется в жилом массиве Первомайский (ул. Военный 2-й городок, 142/1), а с 10:00 до 14:00 – в Чебаксе у остановки «Жилой массив Чебакса» (ул. Заводская).