news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 марта 2026 15:50

В казанских поселках в минувшие выходные привили от бешенства 225 животных

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани начались бесплатные вакцинации домашних животных от бешенства. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Первые выездные прививочные мероприятия прошли в минувшие выходные – за это время специалисты вакцинировали 225 кошек и собак.

Мобильные пункты работали в трех поселках города. В Чебаксе прививки сделали 41 кошке и 39 собакам. В Вишневке вакцинировали 53 собаки и 47 кошек, а также провели чипирование 11 животных. В Вознесенском прививки получили 15 кошек и 30 собак, еще пять собак прошли процедуру чипирования.

Как сообщили в пресс-службе Государственного ветеринарного объединения Казани, подобные выездные вакцинации будут проводиться еженедельно по выходным.

#вакцинация против бешенства #вакцинация собак #вакцинация животных
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

24 марта 2026
«Учитель года Татарстана – 2026»: названы победители и лауреаты конкурса

«Учитель года Татарстана – 2026»: названы победители и лауреаты конкурса

23 марта 2026
Новости партнеров