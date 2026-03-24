В казанских поселках в минувшие выходные привили от бешенства 225 животных

В Казани начались бесплатные вакцинации домашних животных от бешенства. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Первые выездные прививочные мероприятия прошли в минувшие выходные – за это время специалисты вакцинировали 225 кошек и собак.

Мобильные пункты работали в трех поселках города. В Чебаксе прививки сделали 41 кошке и 39 собакам. В Вишневке вакцинировали 53 собаки и 47 кошек, а также провели чипирование 11 животных. В Вознесенском прививки получили 15 кошек и 30 собак, еще пять собак прошли процедуру чипирования.

Как сообщили в пресс-службе Государственного ветеринарного объединения Казани, подобные выездные вакцинации будут проводиться еженедельно по выходным.