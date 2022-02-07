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Ру Тат
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Казань
7 февраля 2022  11:40
Егор Никитин

Мэрия Казани продлит бесплатный режим для летних веранд кафе и ресторанов

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Режим бесплатной установки летних веранд для кафе и ресторанов татарстанской столицы продолжится и в 2022 году. Мера призвана поддержать малый и средний бизнес в условиях продолжающейся пандемии. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он напомнил, что ранее к городским властям с просьбой продлить льготный режим обратилась Ассоциация рестораторов Казани.

«Мы продолжим не взымать плату за летние веранды, а их у нас большое количество. Это тот формат, к которому привыкают наши жители, их семьи, гости столицы. И мы намеренно идем на недополучение доходов, чтобы поддержать малый и средний бизнес», – резюмировал Ильсур Метшин.
 

#Деловой понедельник #Ильсур Метшин #поддержка малого и среднего бизнеса
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