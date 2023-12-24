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Беспилотники хуситов атаковали два танкера в Красном море
Нефтяные танкеры Blaamanen и Saibaba подверглись атаке беспилотниками в Красном море, сообщило Центральное командование Военно-морских сил США в соцсети X. Одно судно шло под норвежским флагом, второе принадлежит Габону и ходит под индийским флагом.
«Эти атаки представляют 14-е и 15-е нападения боевиков-хуситов на коммерческие суда с 17 октября», — заявили в центральном командовании ВМС США.
Ранее мы сообщали, что хуситы контролируют значительную часть бывшего Северного Йемена и с 2015 года воюют с коалицией арабских государств во главе с Саудовской Аравией. В последнее время, впрочем, стороны заключили перемирие.
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