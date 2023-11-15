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Пентагон рассказал о беспилотнике, атаковавшем эсминец ВМС США в Красном море
Находящийся в Красном море эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Thomas Hudner типа Arleigh Burke защитился от атаки беспилотника. Об этом рассказали в Пентагоне, передает РИА Новости.
«Нам известно об инциденте с эсминцем USS Thomas Hudner, в ходе которого корабль успешно защитил себя против БПЛА во время прохода по Красному морю», — пояснил представитель Минобороны США.
При этом каких-либо подробностей случившегося в Пентагоне не предоставили.
Ранее, 19 октября, другой американский эсминец типа Arleigh Burke, USS Carney, перехватил несколько ракет, выпущенных йеменскими повстанцами-хуситами.
Связанные с Ираном хуситы после нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль и начала войны в секторе Газа несколько раз неудачно пытались атаковать израильскую территорию баллистическими ракетами и дронами.
Хуситы контролируют значительную часть бывшего Северного Йемена и с 2015 года воюют с коалицией арабских государств во главе с Саудовской Аравией. В последнее время, впрочем, стороны заключили перемирие.
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