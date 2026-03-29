СВО 29 марта 2026 09:25

Беспилотники ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти

В Тольятти ВСУ атаковали промышленное предприятие с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Сегодня утром ВСУ атаковали средствами БПЛА промышленное предприятие в Тольятти. По предварительной информации, пострадавших нет. Работают оперативные службы», – написал он в канале на платформе MAX.

Сегодня в регионе вводили режим «Ковер» и ограничивали работу международного аэропорта.

«Татар-информ» сообщал, что в Татарстане сегодня ночью опять был объявлен режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в мобильном приложении МЧС России 29 марта в 1:42 по московскому времени. Спустя шесть часов, в 8:05 по Москве, режим беспилотной опасности в республике был отменен.

Жителям РТ рекомендуют скачать официальное приложение МЧС России

28 марта 2026
Средняя температура воздуха в РТ в апреле немного превысит климатическую норму

Средняя температура воздуха в РТ в апреле немного превысит климатическую норму

28 марта 2026
