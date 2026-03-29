В Татарстане более шести часов действовал режим беспилотной опасности

В Татарстане сегодня ночью опять был объявлен режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в мобильном приложении МЧС России 29 марта в 1:42 по московскому времени.

Спустя шесть часов, в 8:05 по Москве, режим беспилотной опасности в республике был отменен, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Аэропорт Бугульмы также открыли. Его закрывали дважды: сначала в 3:42, затем в 6:13 по мск. Режим вводился для обеспечения безопасности полетов.