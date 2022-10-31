Беспилотники, протеин из газа и битум: что предложили освоить нефтехимикам Татарстана

Новые производства беспилотных летательных аппаратов, полимерных композитных рукавов и дорожных битумов предложили создать в Татарстане представители научных школ и компаний. Инновационные проекты обсудили сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» в Доме Правительства РТ.

На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» вновь обсуждали инновационные проекты Фото: president.tatarstan.ru

Предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана увеличили производство на 3%

Повестка заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» была по традиции переполнена инновационными проектами. При этом первая часть мероприятия – собственно, доклад главы компании Рафината Яруллина об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан за январь – сентябрь 2022 года – заняла совсем немного времени и для СМИ снова оказалась закрытой.

Судя по официальным данным, пока динамика радует – совокупные объемы производства базовых предприятий выросли на 2,9% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), а налоговые отчисления в консолидированный бюджет республики – в полтора раза, до 94 млрд рублей. Продолжают предприятия и все ранее начатые крупные инвестпроекты.

Вторая часть заседания была открытой, продлилась почти два часа, в течение которых перед Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Премьер-министром республики Алексеем Песошиным, сидевшим в президиуме, и остальными участниками, разместившимися в зале, выступило пять докладчиков. Суммарно все презентации можно разделить на две части – условно «рекламные» и «производственные». В первом случае доклады касались технологий, которые могут быть интересны Татарстану как потребителю, во втором речь шла о проектах, которые планируется реализовать в республике «на земле».

Первая часть мероприятия – доклад Рафината Яруллина об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса РТ – для СМИ снова оказалась закрытой Фото: president.tatarstan.ru

Биопротеин от «Иннопрактики»

Московская компания «Иннопрактика» презентовала собственную технологию производства биопротеина – кормового белка, получаемого из метана с помощью специальных бактерий. Для Татарстана, в основе экономики которого – нефтегазовый сектор, основной эмитент выбросов метана, вопросы эффективного использования этого газа являются крайне актуальными. Да и в аграрном секторе такие биотехнологии окажутся тоже весьма востребованными.

Как рассказал заместитель исполнительного директора «Иннопрактики» Дмитрий Зайцев, в биопротеине в два раза больше белка, чем в сое (традиционной кормовой добавке). Но важнее даже не это – такие корма по составу аминокислот близки к молочным белкам, обогащены витаминами и микроэлементами, благодаря чему легко и полностью усваиваются животными и птицами. Есть преимущества у биопротеина перед рыбной мукой – еще одним из самых распространенных видов кормовых добавок. «Такие корма подходят для всех сельскохозяйственных животных, в частности для птицеводства», – подтвердил на заседании министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Рустама Минниханова продукт «Иннопрактики» тоже заинтересовал. И он предложил московской компании предоставить хозяйствам Татарстана свой биопротеин для испытаний. Тем более что Зайцев пообещал: себестоимость белка от «Иннопрактики» будет ниже 1000 долларов за тонну (это дороже сои), тогда как у рыбной муки она доходит и до 1700 долларов. Однако выяснилось, что так как у «Иннопрактики» пока что есть только опытно-промышленная установка, которая работает в Москве с 2020 года и выпускает всего порядка 500 кг биопротеина в месяц, у нее нет возможности сейчас что-то прислать в Татарстан. Ситуация изменится только в 2024 году, когда компания планирует запустить полноценное производство своего белка мощностью 1,5-2 тыс. тонн в год – для этого выбрана площадка в Кирово-Чепецке на базе «Уралхима».

Президент Татарстана попросил главу Минсельхоза РТ следить за проектом «Иннопрактики» и по итогам тестирований, когда они все-таки состоятся, принять окончательное решение. При этом и Зайцев, и другие выступавшие – в частности, глава «Татнефти» Наиль Маганов – подчеркивали, что сама по себе технология производства биопротеина не нова и даже не уникальна. Например, по датской лицензии такой белок давно производят в Ивангороде Ленинградской области.

Но у проекта «Иннопрактики» есть преимущества. Как отметил Рафинат Яруллин, «у них сильные математики, и они сделали хорошие реакторы». Которые, кстати, можно будет при желании использовать и для производства других биотехнологичных продуктов (в частности, в фармацевтике, что для Татарстана также весьма актуально).

Представитель «Иннопрактики» Дмитрий Зайцев презентовал технологию производства биопротеина Фото: president.tatarstan.ru

Битумы и инъекции в грунты

Схожую тему – в смысле связки с нефтянкой – озвучил и научный руководитель, замгендиректора Института нефтехимпереработки из Уфы Эльшад Теляшев. Речь про производство высококачественных дорожных битумов из сверхвязких нефтей Татарстана. В частности, Ашальчинского месторождения «Татнефти».

Битум – это тот «клей», который обеспечивает долговечность асфальтобетонов, а значит, решает самую главную беду при эксплуатации дорог – образования колеи. По словам Теляшева, существует четыре технологии производства этого связующего и все они в той или иной мере могут быть реализованы в Татарстане, причем без больших капиталовложений.

Рустам Минниханов с горечью заметил, что сколько он работает во власти, столько эта тема и обсуждается. Но главе Минтранса РТ Фариту Ханифову Президент Татарстана все же дал поручение изучить башкирский опыт и, возможно, даже сделать пробный участок дороги по предложенной ученым из братской республики технологии. «Мы тратим столько денег, чтобы сохранить верхний слой. Понятно, что самая большая проблема – это еще и шипы. Но все, что полезное, мы готовы взять», – резюмировал Минниханов.

По словам Эльшада Теляшева, существует четыре технологии производства битумов и все они в той или иной мере могут быть реализованы в Татарстане Фото: president.tatarstan.ru

Еще один «рекламный» доклад сделал руководитель направления «Инфраструктурное и промышленное строительство» в ЦФО и ПФО компании «Эм-Си Баухеми» (дочернее предприятие немецкого концерна MC-Bauchemie) Евгений Журавлев. Он рассказал о технологиях инъекционных подъемов грунтов с помощью полимерных материалов, которые позволяют быстро укреплять фундаменты под любыми объектами. В Казани, например, таким образом компания уже остановила просадку бетонных полов в спорткомплексе «Ватан» и укрепила фундаменты на заводе поликарбонатов «Казаньоргсинтеза», на которых размещали новое, более тяжелое оборудование. Причем сделано это было без остановки производства!

Минниханова заинтересовало, насколько высоко специалисты «Эм-Си Баухеми» могут поднять тот или иной накренившийся объект. На что Журавлев ответил, что пока максимум был – 20 см, но ограничений, в принципе, у технологии нет. «У нас башня Сююмбике, говорят, немножко начала двигаться. Мы ее бетоном качали-качали... Можем ли ее как-то стабилизировать? Я тебе сразу могу работу найти», – сказал Минниханов.

Руководитель республики поднял замглавы Минстроя РТ Алексея Фролова и спросил: «Ты знаешь, что башня Сююмбике зашевелилась немножко?» Президент поручил проработать решения, которые могли бы остановить разрушение башни, также он предложил рассмотреть возможность ее применения «там, где есть неустойчивые грунты», например при реконструкции мостов.

Алексей Фролов (в центре) получил от Президента РТ поручение проработать решения, которые могли бы остановить разрушение башни Сююмбике Фото: president.tatarstan.ru

Полимерные рукава снизят износ сетей

Еще два доклада касались возможного размещения на территории Татарстана новых высокотехнологичных производств. Так, учредитель компании «Пируслайн» Михаил Волков рассказал о полимерных композитных рукавах, с помощью которых можно быстро и эффективно решить проблему изношенной инженерной инфраструктуры. Только в Татарстане, по его оценке, необходимо заменить порядка 8 тыс. километров водопроводных и канализационных сетей (для теплотрасс такие рукава, увы, не подходят, там другие требования к давлению и температурам).

При этом опыт использования полимерных рукавов в Татарстане уже есть – присутствовавший на заседании глава МУП «Водоканал» Андрей Егоров напомнил, что таким образом сейчас идет реконструкция третьего северного коллектора на улице Чистопольской в Казани. Бестраншейный метод реконструкции трубопроводов в условиях плотной городской застройки выглядит безальтернативным, так как не требует проведения большого объема открытых работ, разрытия каналов и, соответственно, перекрытия улиц для движения транспорта.

В то же время пока это дорогое удовольствие – по оценке Егорова, «цена вопроса» при открытом способе – от 60 до 170 тыс. рублей за погонный метр, а при использовании технологии полимерного рукава – от 170 до 500 тыс. рублей за погонный метр.

Производство «Пируслайна» сейчас расположено в особой экономической зоне «Кулибин» в Дзержинске (Нижегородская область). В Татарстане компания планирует сотрудничать с дочерней структурой «Татнефти» – «П-Д Татнефть – Алабуга Стекловолокно». По оценке Волкова, это позволит сразу обеспечить локализацию производства рукавных покрытий на уровне 50%. А в перспективе этот показатель можно довести и до 100%.

Также «Пируслайн» готова не только производить свои рукава в Татарстане, но и открыть здесь научный центр, который смог бы заниматься разработкой новых материалов (например, рукавов для теплотрасс и газопроводов), аккредитованную лабораторию для проведения испытаний рукавных покрытий, а также учебный центр. По словам Михаила Волкова, «узкое место» в рукавных покрытиях сейчас – это монтаж: умеют работать с такими полимерами всего около пяти компаний в стране, а рынку нужны десятки.

Рустам Минниханов отметил, что технология, у которой пока нет даже ГОСТа, выглядит крайне перспективной. «Это целая история, в старых городах все взять и перекопать просто невозможно будет. Это общегосударственная тема, если взять состояние трубопроводов. Может, мы так спокойно пока к этому относимся, потому что не все знаем. Если бы мы все знали – сон бы прошел», – отметил Президент Татарстана. И предложил внимательнее изучить тему, в том числе в рамках рабочей группы Госсовета, которую он возглавляет. И попытаться включить ее в разрабатываемую федеральным Минстроем масштабную программу модернизации коммунальной инфраструктуры в России. Особенно если удастся проработать и использование полимерных композитных рукавов для реконструкции теплотрасс (глава «Татэнерго» Раузил Хазиев подтвердил интерес энергетиков к проекту).

По словам Василия Шестюка, в Татарстане выстроена вся производственная цепочка – от винтов, шин и электрики до, что самое важное, двигателей для БПЛА Фото: president.tatarstan.ru

Беспилотники из новых полимеров

Самый большой резонанс на заседании вызвала тема, презентованная Академией наук РТ. Совместно с профильными организациями ученые Татарстана разработали полный модельный ряд тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественной конструкции и не имеющих аналогов в мире. И сейчас готовятся запустить в Казани пилотное производство этой уникальной техники, которую, кстати, уже испробовали в Минобороны РФ.

Рассказывающий о проекте замруководителя Центра циркулярной экономики АН РТ Василий Шестюк сначала попросил включить видеоролик, и все собравшиеся в зале не могли оторвать глаз от экрана, по которому летали различные дроны. Например, БПЛА «Барс» с повышенными скоростными характеристиками, дальностью полета и грузоподъемностью 15 кг, 300 кг и 1 тонна, беспилотник «Летяга» (подходит для многоразовой доставки грузов массой 3,5 кг), а также дрон «Кузнечик», по характеристикам схожий с «Барсом». По словам Шестюка, в Татарстане выстроена вся производственная цепочка – от винтов, шин и электрики до, что самое важное, двигателей (этот вопрос особенно интересовал Минниханова).

Для организации пилотного производства беспилотников уже выбрана площадка на 2,9 га на территории Казани, там планируется выпускать до 300 аппаратов разных модификаций в год для Минобороны РФ и «Почты России». Инвестиции в начальный этап производства оцениваются в 1,42 млрд рублей, из которых 250 млн уже привлечено. Полномасштабное же производство БПЛА, в объеме до 2 тыс. аппаратов в год, может быть организовано на территории промпарка «Смарт Сити Казань» в Лаишевском районе республики на площади в 38,8 га (из них 12 га – только под производство). Но на это потребуется уже около 5,9 млрд рублей инвестиций. При этом в республике будет создано порядка 1 тыс. новых рабочих мест.

Как отметил Шестюк, потенциальный объем рынка только логистических дронов в России оценивается более чем в 60 млрд рублей. Рост населения и его концентрация в городах приводит к перегруженности дорог, увеличению времени и задержкам при транспортировке. Потому сейчас уже 42% перевозчиков внедряют дроны для распределения грузов; это происходит на фоне роста как объемов грузоперевозок, так и электронной торговли.

При этом такая техника используется не только в логистике, но и для проведения различных мониторингов, картирований, патрулирования, и для охраны объектов инфраструктуры, пожаротушения, поиска и спасения, природоохранной деятельности, и в сельском хозяйстве. В целом рынок БПЛА продолжает расти по всем направлениям. Выручка от реализации продукции, по оценкам Шестюка, в течение одного года с момента запуска производства БПЛА в Татарстане может превысить 7 млрд рублей, а валовая операционная прибыль – 2,8 млрд рублей.

Но еще более мощный эффект такая индустрия получит, если беспилотники в Татарстане будут производить на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). В таком случае дроны можно будет сделать на 40% легче, а это позволит и снизить расходы топлива, и повысить вес полезной нагрузки. «В авиации каждый миллиграмм значим. Это позволит нам занять лидирующее место в мире. Этот полиэтилен не имеет аналогов, он нужен был еще вчера. Откроются новые рынки», – заявил Шестюк.

От властей республики, по его словам, требуется содействие в организации производства не только БПЛА, но и СВМПЭ, «так как даже вопросы сырья в необходимом количестве для производства СВМПЭ являются острыми». «Также требуется срочная организация строительства связанного производства, объединение научно-исследовательских коллективов и производителей сырья с учетом комплексности реализации на отечественной платформе, что позволит создать промышленное производство в срок до одного года при наличии финансирования и ускоренном решении административных вопросов», – отметил докладчик.

Рафинат Яруллин заметил, что СВМПЭ ранее в небольших количествах делали на «Томскнефтехиме», а в Татарстане это сырье смогут производить и «Нижнекамскнефтехим», и «Казаньоргсинтез», причем «вне зависимости от ситуации». Делают это сырье и в Китае, где его можно закупать, но лучше все-таки наладить производство этого полиэтилена в самом Татарстане, отметил Шестюк. А глава ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, в свою очередь, добавил, что такой полиэтилен станет флагманским проектом для площадки «Этилен-600» на НКНХ.

Президент РТ Рустам Минниханов поддержал ученых, заявив, что производство БПЛА является стратегически важным и очень перспективным для Татарстана направлением. В том числе и с учетом необходимости производства дронов для оборонных задач.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru