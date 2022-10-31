Академия наук РТ создает производство тяжелых беспилотников в Татарстане

В Татарстане разработаны и готовы к производству тяжелые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) полностью отечественной конструкции и не имеющие аналогов в мире, рассказал на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» замруководителя Центра циркулярной экономики АН РТ Василий Шестюк. По его словам, полный модельный ряд такой уникальной техники освоен Академией наук Татарстана совместно с профильными организациями.

Среди основных моделей – БПЛА «Барс» с повышенными скоростными характеристиками, дальностью полета и грузоподъемностью 15 кг, 300 кг и 1 тонна, БПЛА «Летяга» для многоразовой доставки грузов массой 3,5 кг, а также БПЛА «Кузнечик», по характеристикам схожий с «Барсом».

Для организации пилотного производства техники выбрана площадка в 2,9 га на территории Казани, где планируется производить до 300 аппаратов в год разных модификаций. Инвестиции в начальный этап, по словам Шестюка, составят 1,42 млрд рублей, из которых 250 млн рублей уже привлечено. Рассматривается и привлечение средств федеральных программ поддержки.

Полномасштабное производство БПЛА планируется организовать на территории «Смарт Сити Казань» в Лаишевском районе. Этот этап потребует инвестиций в объеме 5,9 млрд рублей, при этом мощность производства составит до 2 тыс. БПЛА в год.

От властей республики, по словам Василия Шестюка, требуется содействие в организации производства как БПЛА, так и композитов для их выпуска. Президент РТ Рустам Минниханов поддержал ученых, заявив, что проект является стратегически важным и очень перспективным для Татарстана.