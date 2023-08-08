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Происшествия 8 августа 2023 10:13

Беспилотник с символикой украинских националистов приземлили в Курской области

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Накануне в Курской области силами РЭБ посажены два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Отмечается, что на одном из них изображена символика запрещенной в России террористической организации.

Губернатор Курской области в свою очередь поблагодарил российских военных и пограничников.

Ранее «Татар-информ» сообщал об обстрелах со стороны Украины. В результате обстрелян хутор Олешня в Суджанском районе, поврежден сарай, осколками выбиты окна в доме.

Фото: Телеграм-канал губернатора Курской области

#бпла
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