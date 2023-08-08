news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Беспилотник с символикой украинских националистов приземлили в Курской области
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Накануне в Курской области силами РЭБ посажены два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
Отмечается, что на одном из них изображена символика запрещенной в России террористической организации.
Губернатор Курской области в свою очередь поблагодарил российских военных и пограничников.
Ранее «Татар-информ» сообщал об обстрелах со стороны Украины. В результате обстрелян хутор Олешня в Суджанском районе, поврежден сарай, осколками выбиты окна в доме.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2