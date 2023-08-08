Беспилотник с символикой украинских националистов приземлили в Курской области

Накануне в Курской области силами РЭБ посажены два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Отмечается, что на одном из них изображена символика запрещенной в России террористической организации.

Губернатор Курской области в свою очередь поблагодарил российских военных и пограничников.

Ранее «Татар-информ» сообщал об обстрелах со стороны Украины. В результате обстрелян хутор Олешня в Суджанском районе, поврежден сарай, осколками выбиты окна в доме.