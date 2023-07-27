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Происшествия 27 июля 2023 19:46

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстрелах со стороны Украины

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах со стороны Украины. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале губернатора.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян хутор Олешня в Суджанском районе», – указано в сообщении.

Отмечено три прилета, в результате одного из них поврежден сарай, осколками выбиты окна в доме.

Старовойт отметил, что в результате обстрелов никто не пострадал. Владельцу пострадавшего дома будет оказана помощь в восстановлении жилища, указал губернатор.

Фото: Телеграм-канал губернатора Курской области

#всу #обстрел
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