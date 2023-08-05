Беспилотник, обнаруженный в море в районе Севастополя, уничтожен

Уничтожен надводный беспилотник, обнаруженный в открытом море в районе Севастополя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Все ограничения на движение водного транспорта сняты», – написал Развожаев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Cевастопольской морской зоне флотом был обнаружен надводный беспилотник, в связи с чем спецслужбы приняли решение ограничить движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

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