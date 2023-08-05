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Надводный беспилотник обнаружили в Севастопольской морской зоне
Флот обнаружил в Cевастопольской морской зоне надводный беспилотник, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, принимаются все необходимые меры по его уничтожению, в связи с чем спецслужбы приняли решение ограничить движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.
Уточняется, что ситуацию флот контролирует полностью.
Напомним, что ВСУ постоянно пытаются атаковать Севастополь дронами. Там находится главная база Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Большинство дроном уничтожают российские военные.
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