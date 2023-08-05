news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 5 августа 2023 12:59

Надводный беспилотник обнаружили в Севастопольской морской зоне

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Флот обнаружил в Cевастопольской морской зоне надводный беспилотник, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, принимаются все необходимые меры по его уничтожению, в связи с чем спецслужбы приняли решение ограничить движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

Уточняется, что ситуацию флот контролирует полностью.

Напомним, что ВСУ постоянно пытаются атаковать Севастополь дронами. Там находится главная база Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Большинство дроном уничтожают российские военные.

Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда https://heroes-tatarstan.ru На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.

#спецоперация на Украине #Черноморский флот
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное