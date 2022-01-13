«Беспилотник» на улицах Альметьевска оказался патрульным роботом видеонаблюдения

В Альметьевске курсировавший рядом с главным офисом «Татнефти» необычный аппарат — четырехколесный белый «беспилотник» — оказался колесным патрульным роботом видеонаблюдения отечественного производства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Татнефти».

Еще в канун Нового года и на январских каникулах жители Альметьевска заметили робота и поделились кадрами в социальных сетях. Многие тогда забеспокоились о его сохранности, опасаясь вандалов.

При этом патрульный робот продолжал курсировать по площади Каракуз, «осматривая» пространство камерами в поисках нарушителей общественного порядка — в тестовом режиме.

По словам специалистов, хорошо оснащенный робот обладает значительным потенциалом. В будущем он призван стать платформой для множества других различных разработок — для этого его «переведут» в Кампус Высшей школы нефти.

Планируется, что научные коллективы и студенты вуза будут использовать новинку в своих работах по робототехнике, искусственному интеллекту, анализу видеоизображений, интеллектуальным системам геопозиционирования и сенсорным технологиям. Например, за новогодние праздники на роботе уже испытали установку газоанализаторов для контроля чистоты окружающего воздуха. В теории модульная конструкция позволяет реализовать на беспилотном шасси практически любую идею инженеров.