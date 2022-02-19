Беседа Байдена с лидерами ряда союзных стран длилась почти час

Президент Соединенных Штатов Джо Байден завершил телефонный разговор с лидерами ряда союзных государств — переговоры длились почти час, передает ТАСС.

В Белом доме сообщили, что звонок начался в 22.45 по московскому времени и завершился в 23.33. Отмечалось, что беседа будет посвящена ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что после разговора, в полночь по Москве, Президент Соединенных Штатов выступит с обновленной информацией по кризису вокруг Украины.