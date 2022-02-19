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Политика
19 февраля 2022  00:30

Беседа Байдена с лидерами ряда союзных стран длилась почти час

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден завершил телефонный разговор с лидерами ряда союзных государств — переговоры длились почти час, передает ТАСС. 

В Белом доме сообщили, что звонок начался в 22.45 по московскому времени и завершился в 23.33. Отмечалось, что беседа будет посвящена ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что после разговора, в полночь по Москве, Президент Соединенных Штатов выступит с обновленной информацией по кризису вокруг Украины.

#Джо Байден
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