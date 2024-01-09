Бесценный актив «Ак Барса»: почему казанцы обязаны продлить контракт с Тимуром Биляловым

В канун Нового года «Ак Барс» начал побеждать. Одним из главных творцов этого промежуточного успеха стал вратарь Тимур Билялов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Билялов «тащит» «Ак Барс» в непростые для клуба времена

К началу зимы «Ак Барс» оказался не в самом приятном турнирном положении. Поражения шли друг за другом, конкуренты двигались по таблице вверх, а «Ак Барс» медленно, но верно спускался на восьмое место. Когда отрыв от девятой строчки стал составлять всего порядка 5-6 очков, болельщики забили тревогу. Уже в первой декаде января команда Зинэтулы Билялетдинова при самых плохих раскладах могла и вовсе вылететь из зоны плей-офф.

Однако в канун Нового года «Ак Барс» начал побеждать. И к 9 января казанцы довели свою серию побед до трех матчей. И одним из главных творцов этого промежуточного успеха стал вратарь Тимур Билялов. Достаточно привести статистику, и все станет очевидно.

Во встрече с «Салаватом Юлаевым» Билялов отразил 94,9% бросков (37 из 39). В игре против «Адмирала» процент надежности Тимура был равен 97% (32 броска из 33), а с «Автомобилистом» – 96,2% (25 из 26). И совсем не удивительно, что после подобной игры татарин из «Ак Барса» был признан КХЛ лучшим вратарем 17-й игровой недели. В декабре же Билялов попал в топ-10 лучших игроков всей лиги.

Большинство матчей «барсы» выигрывали на характере, нахрапом. «Ак Барс» не демонстрирует выдающихся идей в нападении, команде по-прежнему сильно не хватает креатива в атаке. Но в собранности и дисциплине казанцы, безусловно, добавили.

В тяжелые времена Билялов в буквальном смысле достает для команды важнейшие победы.

Во встрече с «Салаватом Юлаевым» Билялов отразил 94,9% бросков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если Тимур не продлит контракт, найти равноценную замену будет сложно

В связи с политической обстановкой в мире и лимитом на легионеров в КХЛ так уж вышло, что найти качественного вратаря для топ-команд лиги – задача не из простых. Есть ведь еще потолок зарплат, который также нужно учитывать.

Дефицит классных российских голкиперов в КХЛ прилично ощущается уже на протяжении 2-3 сезонов. Самые мастеровитые вратари (Василевский, Шестеркин, Кочетков и другие) уже давно выступают в НХЛ. Талантливая отечественная молодежь (Тарасов, Пекса, Аскаров и так далее) тоже с удовольствием едет за океан. Пусть даже на первых порах ради АХЛ.

Как итог – в нашем чемпионате по-прежнему на высоком уровне котируется 36-летний Илья Проскуряков из «Авангарда». Востребованным на рынке остается 32-летний Илья Ежов из «Салавата Юлаева», который уже несколько сезонов выступает на среднем уровне. И список подобных возрастных вратарей в КХЛ можно еще продолжать и продолжать.

В свою очередь, за топовых вратарей в полном расцвете сил клубы лиги готовы платить бешеные активы. В этом плане история, к примеру, Никиты Серебрякова показательна.

Раскрывшись сполна в прошлом сезоне в «Адмирале» и дотащив клуб до второго раунда плей-офф, голкипер набил себе такой ценник, что СКА осенью без раздумий выплатил дальневосточникам компенсацию в размере 150 млн рублей и отдал в довесок за Серебрякова пару добротных хоккеистов.

А за 28-летнего Александра Самонова в дедлайн трансферного окна, по информации некоторых источников, ЦСКА был готов выплатить солидную компенсацию «Салавату Юлаеву». Но гендиректор уфимской команды Ринат Баширов наотрез отказался расставаться с вратарем в преддверии плей-офф.

Так что если Тимур Билялов по каким-то причинам не продлит контракт с «Ак Барсом», очередь из клубов за ним выстроится от Москвы до Новосибирска. Поэтому для руководства казанского клуба переподписание собственного воспитанника – вопрос однозначно приоритетный среди остальных хоккеистов.

Если Тимур Билялов по каким-то причинам не продлит контракт с «Ак Барсом», очередь из клубов за ним выстроится от Москвы до Новосибирска Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По соотношению «цена – качество» Билялов один из лучших вратарей в КХЛ

В период потолка зарплат любой большой контракт является щепительной дилеммой для руководителей клубов. Подписывая соглашение на 70-80 млн рублей за сезон, менеджмент всегда идет на риск. Тяжелая травма, внезапный регресс – случиться может все что угодно.

В этом смысле у того же Билялова контракт за его заслуги весьма приемлемый. По действующему соглашению Тимур зарабатывает в «Ак Барсе» около 42 млн рублей за сезон. Голкипер в Казани всем доволен и переезжать из столицы Татарстана пока никуда не собирается. Так что намного больше по новому контракту Билялов точно не попросит.

В целом же по соотношению «цена – качество» голкипер «Ак Барса» чуть ли не единственный голкипер в топ-6, полностью отрабатывающий свои деньги. Например, самая высокая вратарская зарплата у Эдварда Паскуале из «Барыса» – 65 млн рублей. Следом идут американец Джереми Смит из «Куньлуня» (54 млн рублей) и Евгений Аликин из «Автомобилиста» (52 млн рублей). Замыкают пятерку Иван Федотов (ЦСКА, 50 млн рублей) и Владислав Подъяпольский («Лада», 45 млн рублей). А шестым вратарем по зарплате в КХЛ как раз таки идет Тимур Билялов.

Глядя на этот список, из всей шестерки вратарей вопросов не возникает лишь к двум кандидатам – Подъяпольскому и Билялову. Остальные вратари, мягко скажем, к этому часу не впечатляют своей надежностью и явно не играют на свою высокую зарплату.

Фото на анонсе: ak-bars.ru